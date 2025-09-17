Vox acusa a PP y PSOE de "teatro" con la PAC y exige soluciones reales para el campo de C-LM

TOLEDO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha acusado al Partido Popular y al PSOE de hacer "teatro" con respecto a la PAC y ha afirmado que sus llamamientos a la unidad "no sirven de nada" si no hay "un compromiso real con el campo".

El líder de Vox en la región ha salido a responder así a las declaraciones de la presidenta del PSOE de Toledo, Tita García Élez, reclamando al PP "unidad" en defensa de una PAC "justa y fuerte" este martes.

"El PSOE y el PP han tenido la oportunidad de defender a los agricultores y ganaderos y lo que han hecho es claudicar ante los intereses de la Agenda 2030 y de la Unión Europea, aceptando una PAC que recorta ayudas y aumenta cargas", ha afirmado Moreno, según ha trasladado Vox por nota de prensa.

Moreno ha afirmado que "el PSOE intente dar lecciones de unidad cuando ha sido precisamente el Gobierno de Sánchez, con el apoyo de Page, quien ha firmado una PAC profundamente lesiva para nuestros agricultores y ganaderos".

En este sentido, ha afirmado que "la reducción de fondos, la burocracia asfixiante y las condiciones ideológicas impuestas por ambos partidos desde Bruselas han dejado al campo de Castilla-La Mancha en una situación insostenible".

Asimismo, Moreno ha insistido en que PSOE y PP son coalición en Europa y que votan juntos nueve de cada diez veces, "no hace falta que el PSOE llame a la unidad al PP, lo que tienen que hacer es reconocer que juntos han entregado el futuro del campo de Castilla-La Mancha a cambio de mantener contenta a Bruselas y a Sánchez".

Y también ha recordado que la Presidenta de la Comisión Europea que propone recortar la PAC es del Partido Popular y la Vicepresidenta, Teresa Ribera, es del Partido Socialista.