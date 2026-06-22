Vox afirma que la Junta ha pagado con dinero público suscripciones del Gabinete de Presidencia a Netflix y Filmin

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Iván Sánchez. - VOX

TOLEDO 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, ha mostrado este lunes documentos que acreditan que la Junta de Comunidades pagó con dinero público suscripciones del Gabinete de Presidencia a las plataformas Netflix y Filmin.

"Mientras la mitad de las familias numerosas no llega a fin de mes, los autónomos se asfixian y la inflación devora a los trabajadores, el señor Page costea sus noches de cine y palomitas a costa del bolsillo de los castellanomanchegos", ha denunciado el portavoz en rueda de prensa, incidiendo en que este "capricho" es el síntoma de "una clase política enferma de soberbia que usa la tarjeta de crédito de la Junta para pagar su ocio".

Sánchez ha contrapuesto este gasto "superfluo" con las carencias que sufre Castilla-La Mancha por culpa del PSOE, recordando al presidente regional que el PSOE votó en contra de ayudar a los ayuntamientos de las zonas rurales en el mantenimiento de las antenas, dejando a muchos vecinos sin televisión, "mientras ellos se aseguran todas las novedades del cine y las series en sus despachos".

Vox ha denunciado que este hecho se produce dentro de un Gabinete "mastodóntico" que supera los 28 millones de euros de presupuesto. "El PSOE le racanea a los niños recortando las ayudas por hijo a las familias numerosas, pero le blinda las series a Page", ha sentenciado.

Antes de concluir, el portavoz parlamentario de Vox ha cambiado de asunto para exigir de manera prioritaria al Gobierno regional el desarrollo de una Ley de Financiación para los enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en la región, que garantice recursos económicos reales y un calendario vinculante para su ejecución.