Vox augura que Page, "el nuevo Revilla", perderá elecciones y por eso hace oposición a Sánchez "yendo de plató en plató"

El diputado de Vox Iván Sánchez. - VOX

TOLEDO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Iván Sánchez, augura que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, perderá las próximas elecciones autonómicas y por eso hace oposición al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, yendo de plató en plató.

En rueda de prensa en las Cortes autonómicas, el diputado de Vox ha asegurado que lo que sí que "hace muy bien" Emiliano García-Page, que "lo vamos a tener que llamar el nuevo Revilla", es "darse bombo, darse anuncios y salir en la tele para intentar hacer la oposición a Pedro Sánchez".

Pero "no una oposición porque sea un señor de estado y quiera el bien para Castilla-La Mancha", ha lamentado Sánchez, si no que lo que quiere García-Page es "su propio bien", porque "está empezando a oler el miedo" de qué va a hacer dentro de un año y medio "cuando pierda las elecciones".

"Parece que lo que está haciendo es buscar hacerle esa oposición a Sánchez para irse al PSOE nacional, yendo de plató en plató, que parece el nuevo Revilla", ha enfatizado el dirigente de Vox, quien ha pedido al presidente castellanomanchego "menos titulares y más gestión".