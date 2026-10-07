Vox se compromete a desregularizar la burocracia para los artesanos si gobierna en Castilla-La Mancha

XLV Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha - EUROPA PRESS

TOLEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox se ha comprometido a desregularizar la burocracia para los artesanos si logra gobernar en Castilla-La Mancha. "Los artesanos tienen que estar trabajando en sus talleres y atendiendo a sus clientes y no estar continuamente rellenando papeles", ha defendido el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno.

En declaraciones a los medios, antes del acto de inauguración de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha (Farcama), Moreno ha asegurado que Vox, una vez más, está en la feria para apoyar a los artesanos ya que "la artesanía en Castilla-La Mancha es la seña de identidad de muchas de nuestras ciudades y de nuestros pueblos".

Dicho esto, ha asegurado que los responsables públicos tienen el deber de preservar y garantizar el relevo generacional de los artesanos. De ahí que desde Vox propongan un proyecto fiscal especial para los artesanos en el que haya una serie de bonificaciones de impuestos, así como una rebaja de impuestos en la adquisición de productos artesanos.

También se ha comprometido a quitar toda aquella normativa que impone obligaciones burocráticas a los profesionales de este sector, porque "los artesanos tienen que estar trabajando en sus talleres y atendiendo a sus clientes y no estar continuamente rellenando papeles".

Asimismo, ha abogado por proteger los productos artesanos de las imitaciones y de todos esos productos que se producen en países exteriores y que "le hacen tanto daño a nuestros artesanos con esa competencia desleal".

Además, ha hecho hincapié en la importancia del relevo generacional porque "la artesanía en la mayor parte de las veces ha ido pasando de generación en generación, de padres a hijos". Ha sido en este punto en el que ha expuesto el compromiso de Vox de recuperar la figura de los aprendices, es decir, que "haya una serie de bonificaciones en la contratación para la formación de jóvenes que quieran dedicarse a la artesanía".

Finalmente, David Moreno ha animado a todos los castellanomanchegos y a los visitantes a que vengan a la ciudad de Toledo durante estos días a disfrutar de Farcama, una de las ferias más singulares y de las que "nos sentimos más orgullosos".