Vox denuncia que el Ministerio de Sanidad ha eliminado Ciudad Real como sede del examen MIR

CIUDAD REAL 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Luis Blázquez, ha denunciado la decisión del Ministerio de Sanidad de eliminar la ciudad de Ciudad Real como sede del examen MIR, pese a ser una de las dos localidades de la región que cuenta con Facultad de Medicina.

Blázquez, según informa el partido en nota de prensa, ha afeado al Ministerio la reciente confirmación de esta noticia y ha recordado que esta reducción "supone un paso atrás" para evitar la masificación de sedes donde se congregaban cientos de aspirantes.

"Eliminar la sede de Ciudad Real es una mala noticia para nuestros estudiantes de Medicina y para la ciudad", ha lamentado Blázquez, que ha añadido que en 2021, el primer año en que Ciudad Real fue sede, uno de sus estudiantes logró el número 1 en la prueba MIR, "lo que pone de relieve la calidad y el talento de los futuros médicos formados en esta Facultad".

Según el diputado de Vox, esta decisión va a obligar a los estudiantes de la provincia a desplazarse a otras ciudades para realizar un examen decisivo en su carrera profesional, "y todo ello con la complacencia y el silencio habitual del PSOE de Castilla-La Mancha y de su consejero de Sanidad que anteponen las malas decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez al bien común de la región".

En este sentido, Luis Blázquez ha lamentado el "servilismo" del PSOE regional "que ya ni se molesta en reclamar ni en reivindicar, sino que acepta de buen grado que para Pedro Sánchez y sus socios, Castilla-La Mancha sea una región de segunda".

El diputado ha anunciado iniciativas parlamentarias para exigir al Ministerio que reconsidere esta medida injusta y discriminatoria con la región, que perjudica a los estudiantes y resta oportunidades a Ciudad Real.