Vox designa a dos personas como concejales en Aldeanueva de San Bartolomé tras agotar la lista presentada en 2023

Archivo - El pueblo de Aldea de San Bartolomé. - AYUNTAMIENTO - Archivo

TOLEDO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vox ha designado a dos personas, Miguel Ángel García de Ana y Miguel Ángel López García, como ediles del Ayuntamiento de Aldeanueva de San Bartolomé (Toledo), tras acreditarse vacantes en el cargo de concejal de dicho Consistorio, correspondientes a la candidatura presentada por la formación en las elecciones municipales de 28 de mayo de 2023.

No habiendo más candidatos en la correspondiente lista, se ha procedido por parte de Vox a designar para cubrir las referidas vacantes a estas dos personas, tal y como recoge una resolución de la Presidencia de la Junta Electoral Central, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), recogida por Europa Press.

La Junta Electoral Central ordena la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado a fin de que, en el plazo de dos días desde dicha publicación, puedan los representantes de las candidaturas denunciar irregularidades que impidan el nombramiento de las personas propuestas, dentro de cuyo plazo podrán examinar el expediente en las dependencias de esta Junta Electoral Central o en el correspondiente Ayuntamiento.