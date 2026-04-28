Vox exige al equipo de Gobierno del PP en Albacete que aplique la "prioridad nacional"

La portavoz de Vox, en el Ayuntamiento de Albacete, Lorena González. - VOX

ALBACETE 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Albacete, Lorena González, ha informado de la moción que presentará en el próximo Pleno del 30 de abril, por la que se pide la implantación de la "prioridad nacional" en las administraciones públicas.

En primer lugar, González exige al alcalde, Manuel Serrano (PP) que aplique de manera inmediata los principios de prioridad nacional que, según ha subrayado, "reclaman cada vez más vecinos de la capital, ante una situación insostenible". "Es una propuesta clara, directa y necesaria porque lo que está en juego no es una cuestión ideológica, sino de justicia social, de sentido común y de responsabilidad política", ha destacado.

Lorena González denuncia que "no se puede permitir que los albaceteños no lleguen a fin de mes, vean cómo se les deniegan ayudas públicas o tengan que esperar hasta dos años para una intervención quirúrgica, mientras el PP destina recursos que deberían ser prioritarios para nuestros compatriotas a quienes han entrado de manera ilegal".

La portavoz ha señalado que las políticas actuales "están provocando un agravio comparativo inaceptable", citando entre otros aspectos "el acceso preferente a determinadas ayudas, la presión sobre la vivienda o la saturación de los servicios públicos, especialmente la sanidad".

En este sentido, Vox ha reiterado que la prioridad nacional será una de sus líneas prioritarias en cualquier negociación política en el Ayuntamiento y ha señalado que el partido pretende implantar este principio en ámbitos como las ayudas sociales y el acceso a la vivienda pública, según ha informado la formación en nota de prensa.

La edil ha añadido que la moción propone garantizar la prioridad nacional a ayudas sociales y vivienda, defender la sostenibilidad del estado de Bienestar y "poner fin a políticas que generan desigualdades entre quiénes se incorporan a él sin haber contribuido previamente".