Vox exige explicaciones a Subdelegación por "graves" incidentes de la rave de Ferez y el "abandono" de la Guardia Civil

Rave cercana a Férez, en la provincia de Albacete. - VÍCTOR FERNÁNDEZ/EUROPA PRESS

ALBACETE 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox ha exigido explicaciones urgentes a la Subdelegación del Gobierno en Albacete por los "gravísimos" hechos ocurridos recientemente en la Sierra del Segura con motivo de una fiesta "ilegal, que se ha saldado con varios heridos, destrozos en vehículos oficiales, persecuciones y una situación de auténtico caos que ha puesto en grave riesgo la seguridad de los agentes de la Guardia Civil y de los vecinos".

En nota de prensa, Vox ha denunciado la "absoluta dejación de funciones del Gobierno socialista, incapaz de prevenir y controlar este tipo de concentraciones ilegales, así como de garantizar el orden público en zonas rurales cada vez más abandonadas por las instituciones".

El Grupo Parlamentario ha mostrado su apoyo y reconocimiento a la Guardia Civil, "que una vez más ha tenido que hacer frente a situaciones extremas con medios insuficientes y una plantilla mermada".

"Nuestros agentes están abandonados por el Gobierno, obligados a actuar sin los efectivos ni los recursos necesarios, mientras el PSOE mira hacia otro lado", han señalado desde la formación que lidera de Santiago Abascal, que recuerda que la Guardia Civil "lleva años reclamando más efectivos, mejores medios materiales y una planificación adecuada que refuerce la seguridad en comarcas como la Sierra del Segura, peticiones que han sido sistemáticamente ignoradas por el Gobierno del PSOE".

Por último, el Grupo Parlamentario ha vuelto a exigir que se reconozca de una vez por todas a la Guardia Civil como profesión de riesgo, "una reivindicación que el Partido Socialista ha bloqueado reiteradamente, votando hasta en 25 ocasiones en contra de este reconocimiento en las instituciones".