Vox exige a la Junta proteger a los Miguelitos de La Roda para frenar las imitaciones y blindar el empleo local

El presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno, ha realizado a la emblemática fábrica 'Miguelitos Ruiz ' en La Roda. - VOX

ALBACETE 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha ha registrado una iniciativa parlamentaria para que la Junta de Comunidades impulse los trámites para el reconocimiento de los Miguelitos de La Roda como Indicación Geográfica Protegida (IGP).

Así lo ha avanzado el presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno, que ha visitado la emblemática fábrica 'Miguelitos Ruiz ' en La Roda, acompañado por los candidatos al Congreso de los Diputados Ricardo Chamorro, Iván Vélez y Rubén Herrero.

Según informa el partido, durante el recorrido por las instalaciones, Moreno ha conocido de primera mano las necesidades de un sector clave para la economía de la provincia de Albacete.

El diputado regional por Albacete, Francisco Cobo, ha subrayado que los Miguelitos de La Roda "constituyen un dulce emblemático de la provincia, cuya fama y prestigio es un referente castellanomanchego".

Por su parte, David Moreno ha advertido de la vulnerabilidad que sufre esta elaboración artesanal y ha alertado de que "los Miguelitos son imitados impunemente atentando contra el trabajo de nuestros maestros pasteleros y desvirtúa una marca de excelencia construida durante décadas".

Ante esta situación ha afirmado que "la defensa de los Miguelitos está garantizada con un gobierno de VOX en la Junta".

Con la obtención de la Indicación Geográfica Protegida (IGP), Vox busca garantizar de forma legal el origen, la autenticidad y los estándares de calidad del producto, ofreciendo total seguridad a los consumidores y protegiendo el legado histórico de las familias de La Roda que dependen directamente de este sector agroalimentario.