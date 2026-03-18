Vox llevará al pleno de la Diputación ayudas para sufragas la televisión en abierto en municipios pequeños

Diputados provinciales de Vox proponen ayudas para que los pueblos más pequeños de Guadalajara. - VOX

GUADALAJARA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Político Vox en la Diputación Provincial de Guadalajara presentará en el pleno ordinario de este viernes una moción para apoyar a los municipios incluidos en Zonas de Extrema Despoblación en el mantenimiento de sus centros emisores de televisión en abierto, un servicio que consideran esencial para garantizar el acceso a la información en el medio rural.

La iniciativa será defendida por el portavoz y diputado provincial de Vox, José Luis Arcángel, quien ha subrayado que la propuesta plantea "una ayuda directa para que estos ayuntamientos no tengan que afrontar en solitario un gasto que resulta desproporcionado para su presupuesto".

La provincia de Guadalajara viene arrastrando desde hace décadas un problema de despoblación en las zonas rurales, donde la dispersión territorial, la orografía y el envejecimiento de la población agravan las dificultades para mantener servicios básicos, según ha trasladado Vox por nota de prensa.

En este contexto, la organización política considera que "facilitar el acceso a la televisión en abierto es una medida que contribuye directamente al bienestar y al arraigo de los vecinos".

El diputado provincial, Víctor Morejón, ha destacado que "cuando mantener esa señal cuesta más de 2.300 euros al año, ese gasto obliga a quitar recursos de servicios básicos como caminos, alumbrado o agua".

Es decir "esta situación genera una carga económica recurrente que condiciona la gestión municipal y limita la capacidad de atender otras prioridades básicas", ha incidido Morejón.

La moción de Vox plantea que la Diputación, en su función de asistencia y cooperación con los municipios, contribuya a aliviar esta situación mediante la creación de una línea de apoyo específica.

En palabras de Arcángel, se trata de "una ayuda mínima, razonable y útil para aliviar una carga recurrente que hoy recae sobre los pueblos que menos capacidad económica tienen en nuestra provincia".

En concreto, la propuesta recoge dos acuerdos. Por un lado, la creación de una línea de ayudas destinada a los municipios incluidos en Zonas de Extrema Despoblación para financiar los gastos de mantenimiento de sus centros emisores de televisión en abierto.

Por otro, que dicha ayuda cofinancie al menos el 25% del coste anual acreditado por cada municipio, con los requisitos y límites que se determinen en las bases reguladoras, garantizando en todo caso ese porcentaje mínimo de apoyo.

REGULACIón DEL ACCESO A DEPENDENCIAS DE LA DIPUTACIÓN

Vox también llevará al pleno una segunda moción centrada en regular el acceso a dependencias e instalaciones de la Diputación Provincial en casos de ocultación integral del rostro.

Una propuesta argumentada como necesaria para garantizar la seguridad, la correcta identificación de las personas y el normal funcionamiento de los servicios públicos, asegurando que en los espacios con atención al público o donde se realicen trámites administrativos sea posible la identificación visual del rostro.