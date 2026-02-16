Vox C-LM apoya la huelga de médicos: "Están hartos del ninguneo de la ministra y del Gobierno de Emiliano García-Page"

Archivo - El portavoz de Vox en las Cortes, Iván Sánchez, en rueda de prensa. - VOX CASTILLA-LA MANCHA - Archivo

TOLEDO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Iván Sánchez, ha mostrado su apoyo a los médicos de Castilla-La Mancha, llamados a la huelga desde hoy, y ha apuntado que estos profesionales están "hartos" del "ninguneo" de la ministra de Sanidad, Mónica García, y del Gobierno de Emiliano García-Page, "que les han prometido en infinidad de ocasiones la recuperación de la carrera profesional sanitaria y sigue siendo una utopía".

Una carrera profesional sanitaria, que como ya ha vaticinado en otras ocasiones la formación de Santiago Abascal, "va a llegar en breve". Será, según Sánchez, "un anuncio a bombo y platillo porque llegan las elecciones y tienen que intentar engañar al personal sanitario". "Otra cosa es que luego la pongan o no".

Además, ha añadido el dirigente de Vox, los médicos están en huelga porque necesitan un estatuto propio.

Dicho esto, Iván Sánchez ha arremetido contra el Gobierno de Castilla-La Mancha por haber "obligado" --ante esta huelga-- a tener los servicios mínimos al cien por cien que cualquier fin de semana o cualquier día festivo. "Así lo que hacen es obligarles a trabajar y no dejar que estén en su derecho a la huelga".

Sánchez ha denunciado que el Gobierno castellanomanchego "no escucha a los médicos", les "castiga", no les respeta y "se ríe constantemente de ellos".

Lo que hay que hacer, a su juicio, es tener "ese estatuto médico de una vez por todas" y que "no vacile tanto la ministra", así como recuperar la carrera profesional sanitaria. Además, el dirigente de Vox ha pedido que los centros sanitarios estén acordes a las necesidades de la región.