Vox C-LM asegura que el investigado por el incendio de La Mierla "cumplía escrupulosamente con la legalidad"

El portavoz del Grupo Parlamentario VOX en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez. - VOX

GUADALAJARA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Iván Sánchez, ha asegurado este viernes que el agricultor que está siendo investigado como presunto responsable, mientras cosechaba, del incendio originado en La Mierla (Guadalajara), en referencia al alcalde de Vox en Robledillo de Mohernando, "cumplía escrupulosamente con la legalidad".

"No solo disponía de todos los permisos para cosechar, sino que, a pesar de que el nivel de riesgo naranja no le obligaba a adoptar medidas de seguridad adicionales, actuó con una responsabilidad ejemplar llevando una cuba de agua, una manguera y un extintor en previsión de un cambio del nivel de alerta", ha indicado a Europa Press.

Iván Sánchez ha girado el foco de responsabilidad hacia la Junta de Comunidades denunciando que el "verdadero culpable" de estos incendios es la "desidia e incompetencia" del Gobierno de Emiliano García-Page, y ha recordado que él mismo denunció hace un año, y en el mismo punto donde se ha originado el fuego, el peligro extremo que corría la zona por la acumulación de combustible vegetal seco y la falta de cortafuegos.

"Page no me escuchó porque prefiere gastar en propaganda ecológica y burocracia verde en lugar de destinar recursos humanos y medios técnicos reales para proteger nuestro patrimonio natural y auxiliar a los municipios rurales", ha explicado.