Vox C-LM confía en que la tendencia de su partido siga subiendo: "La gente está cansada del PSOE rojo y el PP azul"

El diputado de Vox Iván Sánchez. - VOX

TOLEDO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, ha confiado en que la tendencia de su formación siga subiendo tras los resultados cosechados en Aragón, pues, ha afirmado, "la gente está cansada del PSOE rojo y el PP azul".

En rueda de prensa, ha felicitado al dirigente de Vox Alejandro Nolasco, "que ha conseguido un excelente resultado" y desde la formación en Castilla-La Mancha, el diputado regional ha prometido dejarse "hasta la última gota de sudor por su bienestar y por el bienestar del resto de los aragoneses y de españoles".

Además, tras destacar que Vox es el único partido que mejora resultados en estos comicios, ha señalado que el PP forzó "unas elecciones" y, tras estos resultados, ha afirmado: "Si no querían una taza, que tomen dos".

"Vox ha duplicado en Extremadura y ha duplicado en Aragón. Y esperemos que esta tendencia siga subiendo porque está claro que lo que necesitan los españoles, sea de donde sea, es más Vox y menos bipartidismo. Lo que hacemos es ir duplicando en cada resultado electoral, porque la gente deposita su confianza en Vox", ha afirmado Sánchez.

Por otro lado, ha pedido al consejero de Fomento, Nacho Hernando, información sobre el estado de las presas en Castilla-La Mancha, recordando que los ingenieros de caminos han pedido al Gobierno que refuerce su seguridad. Además, Sánchez ha reclamado la conexión de cuencas hidrográficas para evitar que "millones de litros de agua se pierdan".

Vox también ha mostrado su preocupación por la huelga ferroviaria y ha exigido saber cómo está afectando a los pasajeros de la región.

