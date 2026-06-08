Vox C-LM, sobre los mensajes de León XIV: "Ha hablado de tantas cosas que a todas les podríamos sacar puntilla"

El Papa León XIV durante el encuentro 'Tejer redes con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte'. - Jesús Hellín/Europa Press/Pool - Europa Press

TOLEDO, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo parlamentario Vox en las Cortes, Iván Sánchez, ha evitado este lunes pronunciarse sobre los distintos mensajes que está dejando el Papa León XIV durante su visita a España, valorando únicamente que lo que "ha quedado clarísimo es que España es católica, es cristiana".

En una rueda de prensa, y preguntado por si cree que alguno de esos mensajes choca con la defensa de la prioridad nacional que esgrime su formación, Sánchez ha indicado que "el Papa ha hablado de tantas cosas que si nos pusiéramos a analizar todas, pues a todas les podríamos sacar puntilla".

Aunque ha llegado a afirmar que le "alegra muchísimo los mensajes que está dando" León XIV, ha apuntado que "esto se trata de la visión de que su santidad está aquí y que España se ha movilizado".

A su juicio, "las multitudes que se agolpan para verle y estar cerca de él demuestran que España es católica y cristiana y es indiscutible", reseñando el más de un millón de personas que, según la Delegación del Gobierno de Madrid, asistieron a la misa de este domingo.

PAU Y CLIMATIZACIÓN DE COLEGIOS

De otro lado, el portavoz parlamentario de Vox en las Cortes se ha referido a la celebración de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), para desear ánimo a los miles de jóvenes "que se juegan su futuro" en ese examen, pero también para criticar la desigualdad que supone, a su juicio, que como hay "17 reinos de Taifas" haya "17 pruebas diferentes".

Así, ha destacado que incluso dentro de Castilla-La Mancha haya jóvenes que "ya se jugaron su suerte" porque están en la Universidad de Alcalá de Henares y ya tuvieron los exámenes la semana pasada, por lo que "incluso dentro de nuestra propia región vemos esas desigualdades de la estupidez de las autonomías", ha lamentado, antes de solicitar "una prueba única en toda España y un sistema educativo único" en el país.

También en materia educativa, Iván Sánchez ha instado a la Junta a "que empiece ya con las obras de mejora de infraestructuras educativas para este verano" y que no se espere a que acabe el curso para realizarlas, especialmente en materia de climatización, algo que "no pude tratarse como un lujo sino como una necesidad que hay que acometer y garantizar".

"No podemos permitir, como les digo, que sigan los profesores sufriendo esos calores y los niños, porque al final los niños con tanto calor lo que hacen es despistarse, no están", ha asumido Sánchez, asegurando que las aulas "parecen saunas" y que los profesores y los niños "no pueden estar sufriendo esos calores", pues "va en contra de su rendimiento y su productividad".