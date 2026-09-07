Vox C-LM pide a Educación "poner fin" a la petición de dinero a las familias para material escolar en colegios públicos

El portavoz del Grupo parlamentario Vox, Iván Sánchez. - VOX

TOLEDO 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Iván Sánchez, ha puesto el foco en las "denuncias" de los padres sobre el cobro de cuotas en varios centros públicos para sufragar fotocopias, agendas escolares, excursiones, actividades, folios o material didáctico. Vox subraya que esta situación es "ilegal" ya que vulnera el principio de gratuidad de la educación pública en las etapas obligatorias.

"Esta práctica no solo evidencia las deficiencias de gestión, la infrafinanciación y los recortes de la Junta, sino que favorece la exclusión y la discriminación de los alumnos cuyas familias no pueden hacer frente a estos pagos extra", ha aseverado el portavoz de Vox.

El portavoz asegura que Vox fiscalizará y perseguirá que se pida a los padres más dinero recalcando que "el 43% de los menores se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social --la segunda tasa más alta de toda España--", y, a su entender, "no se les puede obligar a pagar entre 10 y 95 euros adicionales porque genera estigmatización dentro de las aulas".

A esta exigencia, según los de Santiago Abascal, "se suma la desbocada escalada de precios de 'la vuelta al cole'". Según los datos trasladados por el Grupo parlamentario el regreso a las aulas será este año un 15% más caro, alcanzando un gasto medio aproximado de 605 euros por alumno.

Vox ha registrado una batería de preguntas dirigidas al consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, interrogando sobre si tiene conocimiento de esta práctica y exigiendo que intervenga para poner fin al cobro de estas aportaciones en los centros públicos. Asimismo, ha pedido que se garantice que la asignación presupuestaria a los colegios sea suficiente para cubrir sus costes operativos básicos sin repercutirlos en los padres.