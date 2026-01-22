Vox presenta 12 enmiendas a Ley de Ordenación Farmacéutica "para garantizar la libertad y seguridad de profesionales"

El diputado de Vox Iván Sánchez en rueda de prensa. - VOX

TOLEDO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox en las Cortes regionales ha presentado doce enmiendas a la reforma de la Ley de Ordenación Farmacéutica, que será abordada por las Cortes en el primer tramo de 2026, con el objetivo de garantizar los derechos de los profesionales farmacéuticos y mejorar la atención a los pacientes.

Entre las propuestas destaca la garantía de la objeción de conciencia de los farmacéuticos, de manera que no sean obligados a dispensar medicamentos o productos que atenten contra el derecho a la vida o la integridad física, reforzando su libertad profesional y seguridad jurídica, según ha informado el partido en nota de prensa.

Las enmiendas de Vox recogen el reconocimiento como un servicio básico de interés público de las farmacias dentro del sistema sanitario, especialmente en situaciones de emergencia o falta de recursos sanitarios.

El portavoz, Iván Sánchez, ha subrayado también la necesidad de reforzar la figura del paciente y del usuario de la oficina de farmacia, garantizando una atención cercana, accesible y de calidad, al tiempo que se apuesta por el fortalecimiento de la farmacia comunitaria (botiquín farmacéutico) en las zonas rurales.

Las enmiendas incluyen además medidas para la conciliación familiar de los profesionales farmacéuticos y para equiparar la seguridad jurídica de los actuales graduados con la de los antiguos licenciados en Farmacia.

Iván Sánchez ha afirmado que "desde Vox defendemos una ley que proteja a los farmacéuticos, refuerce la atención a los pacientes y garantice un servicio sanitario cercano y de calidad, especialmente en el medio rural".