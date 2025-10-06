Vox pedirá en Cortes medidas para luchar contra el abandono escolar en C-LM, "una realidad muy preocupante" en la región

TOLEDO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox va a presentar una proposición no de ley "contra el abandono escolar temprano en Castilla-La Mancha", ya que, según afirma, "los ratios y las cifras" lo sitúan "en casi un 15 por ciento, por encima de la media nacional del 12 por ciento".

Tal y como ha afirmado en rueda de prensa el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Iván Sánchez, se trata de una realidad "muy preocupante" de la situación que viven "los jóvenes de entre 18 y 24 años" que no están estudiando y tampoco están trabajando.

"Tenemos un montón de jóvenes que están sin hacer absolutamente nada y esto es un dato que debería avergonzar al gobierno de Emiliano García-Page, porque siempre salen con los grandes titulares de lo bien que vamos y el empleo que tenemos y lo próspera que es nuestra tierra pero luego los datos nos dan una triste y cruel bofetada de realidad", ha lamentado Sánchez.

Estos datos demuestran "el fracaso de las políticas" del Gobierno regional, y por ello la iniciativa parlamentaria de Vox irá en la línea de "marcar una hoja de ruta clara y realista que revierta la situación actual y tan desgarradora como es el abandono juvenil de la educación".

DEBATE DEL ESTADO DE LA REGIÓN

A preguntas de los medios sobre qué espera Vox en el próximo Debate del Estado de la Región el 16 y 17 de octubre, el diputado de esta formación ha señalado que "nada: humo y más humo y nada de nada".

"Cada vez pagamos más impuestos y tenemos peores servicios públicos. No espero absolutamente nada. Que hagan balance de lo que quieran. Ellos van a hacer anuncios de lo bien que les ha ido estos 10 años", ha aseverado.

En suma, ha afirmado, "todo falla en Castilla-La Mancha, donde nos cobran cada vez más impuestos pero lo que nos hacen es dar menores y peores servicios públicos" en una región "donde se dedican gran parte de los esfuerzos a políticas ideológicas y a sostener estructuras políticas costosas ineficaces".