Vox rechaza nuevo centro de menores inmigrantes en Albacete e insta a Junta "a acuerdos para devolverlos a sus países"

El presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno. - VOX

ALBACETE 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno, ha expresado su rechazo a la apertura de un nuevo centro de atención a menores inmigrantes no acompañados en la ciudad de Albacete, "gracias a una subvención millonaria de la Consejería de Bienestar Social".

Moreno ha considerado "desproporcionado" el coste de la manutención de 30 inmigrantes "supuestamente menores ya que el total anual de 1.120.271,52 euros supone más de 37.000 euros por mena". "No hay familia española que se gaste esa cantidad en mantener a uno solo de sus hijos", ha afirmado.

En este sentido, ha anunciado que Vox ha registrado una iniciativa en las Cortes para instar al Gobierno regional a promover la firma de acuerdos para la reintegración de los menores no acompañados con sus familias, "impulsando la necesaria colaboración con los servicios de protección del menor de Marruecos y Argelia al objeto de facilitar la reintegración con sus familias de los menores extranjeros no acompañados residentes en Castilla-La Mancha".

"Mientras Page niega ayudas al alquiler joven y limita los recursos para la incorporación de los jóvenes al campo, el PSOE regala más de un millón de euros para acoger a menas en Albacete mientras jóvenes, familias y sectores productivos con dificultades reales no reciben la atención suficiente", ha afirmado, exigiendo "prioridad nacional" en las ayudas, tal y como ha informado Vox en nota de prensa.

Moreno ha criticado la negativa de la Junta a contestar a las preguntas de Vox sobre la factura y el gasto destinado a la atención de la inmigración irregular y a los recursos de acogida en la región, "que se va conociendo puntualmente gracias a la publicación de estos convenios".