Vox reitera su rechazo al establecimiento de una ZBE en Toledo: "No hay contaminación"

Archivo - La presidenta de Vox en el Ayuntamiento de Toledo, Inés Cañizares. - VOX - Archivo

TOLEDO 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Vox en el Ayuntamiento de Toledo, Inés Cañizares, ha reiterado la oposición de su grupo a implantar una Zona de Bajas Emisiones en la ciudad, dado que "no se dan niveles de contaminación que justifiquen restricciones de movilidad, según ha reconocido el propio concejal responsable.

Imponer medidas de carácter preventivo en este contexto resulta injustificado e inaceptable", ha dicho, según ha trasladado Vox por nota de prensa.

Cañizares ha expresado la opinión de su grupo, tras reiniciarse las negociaciones con el Partido Popular, con el que comparte el Ejecutivo municipal en la capital castellanomanchega, con respecto a la ZBE, que ya fue rechazada por Vox y, en este sentido, ha animado al PP a pactar con PSOE la ordenanza, "ya que ambos partidos aceptan la ley del cambio climático y pueden trasladar al Ayuntamiento los acuerdos a los que llegan en Europa".

Ha recordado que "Vox votó en contra de esta ordenanza por considerar que no responde a la realidad de nuestra ciudad ni a las necesidades de los toledanos".

"Ahora, el grupo del PP nos propone abrir un proceso de negociación para modificar el texto y alcanzar un acuerdo que permita su aprobación, advirtiendo además de una posible pérdida de ingresos municipales estimada en 700.000 euros si no se implanta la ZBE", ha añadido.

La también vicealcaldesa de Toledo ha abierto la puertas a "estudiar cualquier propuesta" si bien, "siempre que sea coherente con nuestra línea de pensamiento". Sin embargo, ha señalado que "existe una línea roja" ya que "Vox no aprobará ninguna ordenanza que plantee restricciones a la movilidad cuya motivación se base en la contaminación".

"Por tanto, la orientación de dicha ordenanza tendría que cambiar de manera sustancial para poder contar con nuestro apoyo", ha añadido.

Respecto al argumento económico, ha señalado que, "si bien lamentamos la posible pérdida de ingresos para el Ayuntamiento cifrada en 700.000 euros, no consideramos que este sea un motivo suficiente para aprobar una ordenanza que vulnera el principio de libertad de circulación, más aún cuando el propio Ayuntamiento destina cerca de un millón de euros anuales en subvenciones a distintos fines, asociaciones y entidades".

"Desde VOX hemos propuesto reiteradamente, en las negociaciones presupuestarias, una reducción drástica de estas partidas durante los últimos años, sin que el Grupo Popular haya aceptado dichas medidas, más allá de ajustes muy puntuales", ha puntualizado.

La vicealcaldesa, ha explicado que "si el planteamiento es evitar un perjuicio económico, el Ayuntamiento dispone de margen suficiente para reordenar sus prioridades presupuestarias y cubrir esa cantidad sin necesidad de imponer restricciones a los ciudadanos".

"Estos fondos no pueden convertirse en una excusa ni en un instrumento de presión para aprobar una ordenanza contraria al derecho a la libre circulación", ha sentenciado.