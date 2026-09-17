Vox reivindica su papel en la mejora de Toledo pese a que sus concejalías no han contado con los recursos suficientes

El portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Toledo, Juan Marín. - OSCAR HUERTAS/AYUNTAMIENTO

TOLEDO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Toledo, Juan Marín, ha reivindicado este jueves el papel de su grupo en las mejoras que ha experimentado en estos años la ciudad de Toledo, pese a que sus cuatro concejalías no han contado con los recursos suficientes, en comparación con los fondos que han conseguido las encabezadas por el PP, grupo mayoritario en el gobierno municipal.

Durante su intervención en el Debate del Estado del Municipio, Marín ha enumerado ejemplos concretos de esa escasez de presupuestos para las concejalías de Vox, como la partida de 30.000 euros que se destinó en este ejercicio para financiar dos puestos de auxiliar de biblioteca para ampliar los horarios de las bibliotecas municipales "y que nunca se llegaron a habilitar".

También ha citado la falta de dotación de plazas en la Policía Local, pese a la puesta en marcha de nuevos servicios impulsados por la concejala de Seguridad Ciudadana, Inés Cañizares, caso de la unidad canina, sistema VioGén o la oficina de atención al ciudadano. Tampoco se han contratado dos arquitectos para la Concejalía de Urbanismo, ha informado Vox en nota de prensa.

"Hemos estado apoyando la candidatura para la Capitalidad Europea de la Cultura, a pesar de que usted no compartía con nosotros los datos económicos de esa candidatura", ha indicado, antes de solicitar, precisamente las cuentas de ese proyecto.

Por otro lado, Marín ha reivindicado, frente a otras ideas para el barrio de Palomarejos, la puesta en marcha del proyecto de Vox, "que se ha dado en llamar popularmente 'Plan Florentino', pues rehabilita, revitaliza, moderniza, proporciona mejora de servicios, prevé nuevas viviendas, oficinas, comercio, plazas de aparcamiento, atiende e incorpora área de cultura, recreo; genera sedes para empresas y organismos administrativos".

Con respecto a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), ha dejado claro que no forma parte del proyecto de Vox y ha sugerido al alcalde, Carlos Velázquez, que se dirija al PSOE, que es el partido que solicitó los fondos para esa medida cuando estaba en el gobierno. "Si desea que el Casco sea peatonal, estaremos de acuerdo, pero no implantaremos la ZBE porque no forma parte de nuestro proyecto y usted mismo ha declarado que no es necesaria en Toledo".

MENSAJES A LA OPOSICIÓN DE IZQUIERDAS

En otro orden de cosas, Marín ha defendido que se hable de cuestiones nacionales en el Ayuntamiento de Toledo, "porque somos representantes elegidos por los toledanos y formamos parte de organizaciones políticas que tienen una determinada concepción de España, de las instituciones, de la libertad, de la igualdad y de la forma en que debe ejercerse el poder. No pretendemos gobernar España desde Toledo. Pretendemos algo mucho más sencillo: que los toledanos sepan qué pensamos y qué defendemos quienes hemos pedido su confianza", ha sentenciado.

Dirigiéndose al PSOE, ha criticado que "hay que ser muy demagogo para presumir de ser de Toledo, llevar doce años como presidente de Castilla-La Mancha y en estos años haber sido una traba para el desarrollo de su ciudad", ha señalado el portavoz, quien ha reprochado al presidente autonómico, Emiliano García-Page, no haber solucionado ni los problemas de convivencia en los llamados 'pisos negros' ni el problema de asentamiento y de vertido de basuras en el Cerro de los Palos, entre otros.

También ha lamentado que haga recaer sobre los ayuntamientos la climatización de los colegios, "cuestión que compete a la Junta" o que mantenga el Virgen de la Salud "como una auténtica ciudad del cine", mientras que, en Cuenca, el antiguo hospital ya esté listo para albergar la construcción de viviendas.

Con relación a Vega Beja, ha recordado a los socialistas que, en el Debate del año pasado, el Grupo Municipal Vox llevó entre sus propuestas la instalación de una noria panorámica como polo de atracción para la recuperación y revitalización de ese espacio, "propuesta que no contó con el apoyo de ninguno de los demás grupos municipales".

En este sentido, ha expresado su sorpresa ante la noticia de que "la Junta de Castilla-La Mancha plantea trasladar el ferial de La Peraleda a Safont, el barrio avanzado o a la Vega Baja.

Por otra parte, "dado que muchos de los concejales que hoy estamos aquí, no estaremos en el próximo Debate", Marín ha querido agradecer al portavoz de IU-Podemos, Txema Fernández, "la nobleza y la sinceridad con la que actúa", pese a la distancia ideológica que los separa. Para concluir, ha aconsejado al alcalde "si repite en la próxima legislatura", que "sea una persona audaz y no se deje intimidar por las vacas sagradas, como asociaciones, federaciones, fundaciones o academias".