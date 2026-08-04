Vox replica a Núñez (PP): "Sabe que se le acabará la zona de confort, las paguitas VIP y los privilegios"

El diputado de Vox C-LM David Moreno. - CARMEN TOL2/VOX

TOLEDO 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox en Castilla-La Mancha, David Moreno, ha asegurado que aunque el PP no les "considera necesarios" para gobernar, para Castilla-La Mancha la formación que lidera es "absolutamente imprescindibles para acabar con la comparsa y el maridaje bipartidista".

Moreno ha reaccionado así, después de que el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, en una entrevista con Europa Press, haya planteado la posibilidad de poder gobernar en la región "en solitario" si sacan "un voto más" que el PSOE en las elecciones autonómicas de mayo de 2027, siendo innecesario un pacto de gobernabilidad con Vox.

Según informa Vox, Moreno ha calificado de "reveladoras" las palabras del líder del PP y ha asegurado que "Paco Núñez sabe que con Vox se acaba el maridaje que ha tenido con el PSOE".

"El PP está acostumbrado a aprobar medidas que perpetúan el modelo socialista y saben que con Vox se les acabará la zona de confort, las paguitas VIP y los privilegios".

Moreno ha remarcado que la formación que lidera representa "la única propuesta capaz de devolver la buena gestión, el rigor y la sensatez a la Junta".

"Lo que a Paco Núñez le resulta innecesario es el sentido común y la austeridad. El PP debe entender que Vox ha venido a cambiar las cosas. Lo hemos demostrado en Extremadura, en Castilla y León y en Aragón, y el año que viene lo demostraremos en Castilla-La Mancha", ha aseverado.

En este sentido ha advertido de que la presencia de Vox en el próximo Gobierno regional supondrá un freno definitivo a la "comparsa bipartidista que ha lastrado a la región durante décadas".

"Page y Núñez han votado lo mismo más del 50% de las leyes autonómicas y Núñez sabe que vamos a revisar y corregir todas las políticas que el PP votó de la mano del PSOE, vamos a recortar hasta el último euro de subvenciones a los chiringuitos ideológicos aprobados de forma conjunta y vamos a eliminar el gasto superfluo del que se han lucrado".

David Moreno ha puesto como ejemplo del "maridaje bipartidista" que en las Cortes regionales existe un consenso prácticamente unánime (cercano al 80%-90%) entre PSOE y PP en la aprobación de declaraciones institucionales; aprobación de dictámenes y comisiones o iniciativas sobre infraestructuras, agua, financiación o sector primario donde ambos partidos han unificado sus textos para votar lo mismo.