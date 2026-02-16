Vox sigue la polémica en torno al Estatuto de C-LM "comiendo palomitas": "Los ciudadanos no quieren más políticos"

Archivo - - El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Iván Sánchez, en rueda de prensa. - VOX - Archivo

TOLEDO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox asegura que está siguiendo "comiendo palomitas" la polémica suscitada en torno a la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha después de que el PP rompiera el acuerdo con el PSOE presentando una enmienda para que no se modifique la horquilla de parlamentarios en las Cortes regionales.

"Le podría decir que estoy comiendo palomitas viendo lo que ya anticipamos y lo que ya dijimos desde el minuto cero en el que salió la reforma del Estatuto, que lo único que les importaba era el mercadeo de los escaños y lo estamos viendo", ha declarado este lunes el portavoz del grupo, Iván Sánchez.

Dicho esto, ha argumentado que "si tan importante y tan necesario" es esta reforma del estatuto, "pues que lo firmen, que lo saquen y ya está", ha emplazado a socialistas y 'populares'.

"Durante más de un año, el Estatuto estuvo metido en un cajón mercadeando hasta cuántos diputados subían, ahora lo llevan al Congreso y lo vuelven a paralizar porque la realidad es que los ciudadanos de Castilla-La Mancha, --ni de ningún lado de España--, quieren más políticos; lo que quieren es más políticas que les lleguen a ellos, lo que quieren es soluciones a sus problemas".

A los ciudadanos --ha insistido el dirigente de Vox-- "les da igual que aquí estemos tres, treinta y tres o trescientos treinta y tres".