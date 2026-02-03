Vox Toledo se ve en disposición de ser primera fuerza política en la provincia si hubiera elecciones generales

El presidente de Vox en la provincia de Toledo, Daniel Arias. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox en la provincia de Toledo, Daniel Arias, ha asegurado que su partido está "en disposición de pelear por ser primera fuerza política" a nivel provincial en caso de que se convocaran unas elecciones generales.

Arias, en una entrevista concedida a Europa Press, ha asegurado que los resultados serían, según su visión "bastante buenos" porque así se lo demuestran "todas las personas que están en los pueblos y que, cuando salimos a visitarlos, nos transmiten eso, que somos la única esperanza que les queda".

En este sentido, ha recordado que el objetivo de Vox a todos los niveles es "ser la primera fuerza política". "Es nuestra aspiración", ha admitido, aunque ha reconocido que, a pesar de esas sensaciones "tendríamos que ver después los resultados que se dan".

Hablando sobre el partido en la provincia, Daniel Arias ha remarcado que Vox ha conseguido la capacidad de "crear un tejido en todos los partidos judiciales, en todas las zonas de la provincia", que les ha permitido "llegar a todas las poblaciones".

"Nosotros estamos preparados, tenemos gente en la parte orgánica capacitada, que está trabajando todos los días en sacar adelante esos pueblos, en encontrar personas para esos pueblos", ha señalado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que Vox lleva "trece meses seguidos creciendo en afiliación", alcanzado los 1.790 afiliados en la provincia toledana, un dato que le parece "muy importante".

"Vox en la provincia de Toledo estaría preparado para unas elecciones nacionales, regionales y locales si se convocaran mañana porque, además, contamos con mucha gente que, aunque no sea afiliada, nos demuestra su cariño y que en un momento dado estaría dispuesta a ayudar. Y eso para nosotros es fundamental".

Para Arias, Vox "trasciende lo que sería un partido al uso" y cree que esa gente que simpatiza con sus postulados "por supuesto que está dispuesta a dar un paso al frente".

"Nosotros lo sabemos y estamos trabajando para que luego, en el año 2027, cuando haya elecciones locales y regionales, tengamos candidaturas en todos los municipios de la provincia", ha sostenido.

SIN ASPIRACIONES PERSONALES

Hablando sobre él mismo y preguntado por si le gustaría formar parte de las listas al Ayuntamiento de Toledo, donde su compañera Inés Cañizares es actualmente vicealcaldesa, Arias ha reconocido que su única aspiración personal es "estar a disposición del partido", ahí donde le requiera, recordando que él fue el primer afiliado de la provincia de Toledo.

"El partido hasta ahora ha creído conveniente que sea el presidente provincial, que me presente de candidato a la población en la que estoy, en Olías del Rey, que después sea diputado provincial y, lo que quiera el partido para el año 2027, así haré, como he hecho siempre", ha insistido.

Según sus palabras, esa actitud le hace "tener tranquilidad, tener paz y trabajar con libertad". "Es la aspiración que tengo, donde me coloquen, donde me ubiquen, donde quieran y hasta que quieran", ha finalizado.