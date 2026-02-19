Vox ve falta de planificación sanitaria, PP "nefasta" gestión y PSOE les afea su "desprecio" a la sanidad

El Portavoz De Vox, David Moreno - CARMEN TOLDO

TOLEDO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla-La Mancha ha acogido este jueves un debate sobre la prestación de servicios sanitarios en la región, en el que Vox ha acusado al Gobierno regional de "falta de planificación" en esta materia, el PP ha acusado a la Junta de una "nefasta" gestión y el PSOE ha afeado a ambos su "deprecio" a la sanidad.

El portavoz de Vox, David Moreno, ha sido el primero en tomar la palabra para comenzar refiriéndose a la huelga sanitaria en la que los médicos reclaman un estatuto propio y, en concreto en Castilla-La Mancha recuperar la carrera profesional. "Además, si cualquiera sale a la calle y le pregunta a la gente qué opinión tienen sobre el sistema sanitario, la respuesta va a ser muy clara y contundente: Están hartos".

"Pero no están hartos del médico, no están hartos de los profesionales. Están hartos de la mala gestión que sufren los profesionales y que terminan pagando los pacientes", ha afirmado, agregando que los médicos de la región "están saturados", estando la región por debajo de la media nacional en médicos por cada mil habitantes, lo que se traduce, ha añadido, en consultas de apenas minutos pese a que haya guardias que superan las 24 horas.

Así, tras cargar contra el modelo autonómico que ha generado 17 sistemas sanitarios diferentes, ha apuntado que Vox viene defendiendo hacer una auditoría independiente al Sescam, que haya "transparencia absoluta" en las listas de espera, recuperar la carrera profesional sanitaria, un plan real de refuerzo en la Atención Primaria y eliminar el gasto político superfluo "para destinarlo a más y mejores asistencias sanitarias".

En su propuestas de resolución, que ha sido rechazada, Vox pide un plan nacional de sanidad que subsane progresivamente "el caos de gestión sanitaria", un estatuto médico propio, incrementar la inversión en sanidad o promover la apertura de nuevos centros de Atención Primaria y ambulatorios en la región, especialmente en las zonas rurales y barrios más humildes de las grandes ciudades.

El diputado de PP Juan Moreno Moya ha tomado la palabra para afirmar que Castilla-La Mancha "adolece" de una gestión política que dé respuesta a los problemas "verdaderos y reales" de la sanidad regional, once años después de la toma de posesión de Emiliano García-Page.

"Once años que han significado el empeoramiento de las condiciones de atención para todos los que somos usuarios del Sistema Público de Salud de Castilla-La Mancha, en los que han mentido a los trabajadores de la sanidad y en los que han sido incapaces de mejorar las condiciones de pacientes y profesionales", ha manifestado.

Ha concretado así que la Atención Primaria está en "colapso", haciendo "aguas por todas partes"; que se han "saturado" las urgencias hospitalarias; que los profesionales, "amenazados" por contar lo que pasa en los centros sanitarios, han sido "engañados" por no tener carrera profesional; o que hay unas listas de espera con mayor número de pacientes que esperan una intervención quirúrgica.

La propuesta de resolución del PP, que ha sido rechazada, pedía mejoras en la Atención Primaria, la reducción de listas de espera, recuperar la carrera profesional sanitaria, reducir las agresiones a los sanitarios y la firma del convenio sanitario con la Comunidad de Madrid.

El diputado del PSOE Ángel Tomás Godoy se ha centrado en el PP para afirmar que "no puede hablar prácticamente nada" en esta materia. Como muestra ha esgrimido los datos de la etapa de los 'populares' en el Gobierno regional en comparación la gestión del Gobierno socialistas de Emiliano García-Page.

Así, ha sacado pecho de la "subida enorme" del presupuesto del Sescam del 7,6 por ciento, casi 280 millones más, con una "clara apuesta" por los recursos humanos a través de oposiciones y concursos; la puesta en marcha de diferentes hospitales, que se haya pasado en recursos humanos de una inversión de 1.323 millones en 2016 a 2.000 millones en 2026 o que en materia de personal haya "un 70 por ciento más" que con el PP.

Es por ello por lo que ha lamentado el "desprecio absoluto" por la sanidad de PP y Vox, afeando a los primeros que vayan a las Cortes "a dar lecciones sin caerse a la cara de vergüenza". "A ustedes no les interesa que conozcan los ciudadanos ni lo que hicieron, ni lo que están haciendo en otras comunidades autónomas, ni lo que van a hacer", ha añadido.

La propuesta de resolución del PSOE, única que ha sido aprobada, pone en valor el compromiso del Gobierno regional, a través de la Consejería de Sanidad y el Sescam, con la población, reconocen la labor que cotidianamente realizan los profesionales sanitarios público y apoya la política de recursos humanos en el ámbito de las instituciones sanitarias para seguir consolidando y mejorando los efectivos disponibles.