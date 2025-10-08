'La voz de Hind', que narra el asesinato de una niña palestina, en la nueva temporada del Cineclub de Toledo

TOLEDO 8 Oct. (EUROPA PRESs) -

El próximo lunes, 13 de octubre, comienza una nueva temporada del Cineclub Municipal de Toledo con el ciclo 'Cine en primera persona: historias de lo íntimo y universal', una propuesta que se desarrollará entre octubre y enero y que reúne diez títulos de seis países, con una mirada común hacia las emociones, los vínculos y las experiencias humanas que trascienden fronteras.

El ciclo propone un viaje cinematográfico que combina la intimidad de las historias personales con los grandes temas universales, informa el Consistorio.

Entre los títulos programados destacan 'Un "like" de Bob Trevino, premiada en el SXSW y dirigida por Tracie Laymon; 'Mi amiga Eva', de Cesc Gay; 'La deuda', de Daniel Guzmán, rodada en parte en el antiguo Hospital Virgen de la Salud de Toledo; o 'Maspalomas', de los directores José Mari Goenaga y Aitor Arregi.

Asimismo, el programa incluye obras de gran reconocimiento internacional como 'Un simple accidente', del iraní Jafar Panahi, ganadora de la Palma de Oro en Cannes; 'La voz de Hind', de Kaouther Ben Hania, galardonada en Venecia y San Sebastián; o 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, que obtuvo la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián 2025.

La programación se completa con 'La primera escuela', de Éric Besnard; 'Las delicias del jardín', de Fernando Colomo; y 'On Falling', ópera prima de la portuguesa Laura Carreira.

Las proyecciones se mantienen los lunes a las 20.00 horas en la Sala Toletvm, los martes en doble sesión, a las 19.00 y 22.00 horas en el Teatro de Rojas, y los miércoles a las 20.00 horas en la reformada Sala Thalía.

Las entradas para las primeras proyecciones salen a la venta este miércoles en la web www.cineclubtoledo.com