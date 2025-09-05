Vuelve el ciclo 'Guadalajara a la Luz de las Velas' con entradas a la venta desde este viernes

GUADALAJARA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara, a través de la Concejalía de Cultura, ha anunciado la puesta en marcha de la segunda edición del ciclo 'Guadalajara a la luz de las velas', una propuesta cultural que aúna música, patrimonio y tradición en espacios emblemáticos de la ciudad, iluminados únicamente por la luz de las velas, cuyas entradas ya están a la venta desde este viernes.

El concejal de Cultura, Javier Toquero, ha destacado que "este ciclo no sólo enriquece la vida cultural de Guadalajara, sino que también pone en valor nuestro patrimonio histórico y artístico, ofreciendo al público experiencias únicas en escenarios incomparables".

En este sentido, el edil ha destacado el éxito de la primera edición así como el recital lírico sobre María Callas a los pies del Panteón con motivo del 173 aniversario del nacimiento de María Diega Desmaissiéres y Sevillano, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La programación se compone de cuatro conciertos, de tal forma que, el 27 de septiembre, se realizará en la Iglesia de San Francisco a las 19.00 h de la mano del Cuarteto de Cuerda Silver. La siguiente cita será el 10 de octubre Stabat Mater de Pergolesi, a cargo del Ensemble Orquestal y Vocal de la Orquesta Filarmónica de La Mancha en el cementerio a los pies del Panteón de los Marqueses de Villamejor a las 21.00 horas.

Toquero ha comentado que en este ciclo también se ha contado con el talento local y de la mano de la Orquesta y Coro Ciudad de Guadalajara, bajo de la dirección de Elisa Gómez, con la Novena Sinfonía de Beethoven en el Teatro Buero Vallejo a las 19.00 horas.

Y finalmente, cerrará este ciclo El Piano de Pandora, un recital de Jorge Bedoya, en el Teatro Auditorio Buero Vallejo a las 19.00 horas el 21 de noviembre.

Toquero ha subrayado que se apuesta "por una programación variada que combina buenas producciones con recitales íntimos y emotivos, acercando la cultura a todos los públicos y reforzando el compromiso de este equipo de Gobierno con los artistas locales".

Las entradas cuestan 12 euros para la mayoría de los conciertos. Entre 12 euros y 15 euros para la Novena Sinfonía de Beethoven. Podrán adquirirse tanto en la taquilla del Teatro Auditorio Buero Vallejo como en la web oficial: www.teatrobuerovallejo.com