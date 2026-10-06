Vuelven las jornadas de puertas abiertas de las Cortes de Castilla-La Mancha - CORTES C-LM

TOLEDO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Castilla-La Mancha ha reanudado su programa de Cortes Abiertas con visitas guiadas para que la ciudadanía conozca sus dependencias en el Convento de San Gil de Toledo.

Tras el parón veraniego, desde la semana pasada están llegando grupos de visitas concertadas y el próximo sábado 17 de octubre acoge una nueva jornada de Puertas Abiertas para un grupo abierto, a partir de las 11.00 horas, previa reserva de plaza gratuita, según ha informado el Parlamento regional en nota de prensa.

El programa que gestiona la Presidencia de las Cortes regionales de Pablo Bellido ha permitido que casi 9.000 personas hayan participado en las visitas guiadas para conocer de cerca la Asamblea Autonómica, mil de ellas en estas jornadas especiales de puertas abiertas que generalmente se celebran un sábado al mes.

Hay dos fórmulas para visitar el parlamento. Por un lado, concertar una visita para un grupo cerrado como escolares, universitarios o asociaciones. La otra posibilidad es participar en las frecuentes jornadas para grupos abiertos como la del 17 de octubre a las 11.00 horas. Tanto en una como otra de las modalidades hay que escribir un correo electrónico a puertasabiertas@cortesclm.es o telefonear al número 925.259.807.

Este itinerario divulgativo arranca en el recibidor del antiguo convento de los franciscanos descalzos y atraviesa las principales estancias del parlamento, como el Salón de Plenos instalado en la antigua iglesia, las salas de comisiones y de la Mesa y la coqueta biblioteca, hasta desembocar en la terraza del edificio de grupos, con una fantástica panorámica sobre el Río Tajo.

Entre las curiosidades, la posibilidad de contemplar un ejemplar limitado y de lujo de la Constitución Española y una reproducción del Estatuto de Autonomía, que dio origen a la comunidad autónoma hace poco más de cuatro décadas. Durante el recorrido, la guía ofrece nociones sobre la actividad parlamentaria que se desarrolla en esta asamblea legislativa.