'Vultures' se alza como Mejor Cortometraje Internacional en el Festival de Cine de Almagro

Festival Internacional de Cine de Almagro . - PABLO LORENTE/FESTIVAL

CIUDAD REAL 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Almagro (AIFF) ha premiado como Mejor Cortometraje Nacional a 'El fantasma de la quinta"', de James A. Castillo, alzándose 'Vultures' (Buitres), de Dyan Weis, con el galardón al Mejor Cortometraje Internacional.

El festival, según informa en nota de prensa, ha entregado la Mención Especial Nacional a 'El congelador', de Raúl de la Fuente y Amaia Remírez, y Mención Especial Internacional ha recaído en 'Di primo pelo' (Primer Bello), de Domenico Cicerone.

Dicho certamen ha celebrado su novena edición en el Teatro Adolfo Marsillach-Hospital de San Juan, una velada que reunió a profesionales y representantes del sector audiovisual y puso el broche a la competición oficial del certamen.

La gala, presentada por el humorista Fran Pati, contó con la presencia de las actrices Toni Acosta y Estefanía de los Santos, la productora Chelo Loureiro, galardonada con cinco Premios Goya, el productor y distribuidor Emilio Oliete y otros profesionales vinculados al mundo audiovisual.

La noche incluyó también una nueva edición de los Premios 'Audio-Visual' de Bandas Sonoras, en la que los siete artistas seleccionados interpretaron en directo sus composiciones mientras se proyectaban los cortometrajes asignados.

El Premio 'Audio-Visual' fue oara Mateo Falgas, mientras que el Premio del Público 'Audio-Visual' ha recaído en Iratxe Ibaibarriaga.