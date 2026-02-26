Wailer y Winder, dos linces cacereños que campan en la comarca Campos de Hellín tras reintroducción del Gobierno C-LM

Suelta del lince Winder en la provincia de Albacete. - JCCM

ALBACETE 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Comunidades de Castilla La Mancha continúa trabajando en el desarrollo de actuaciones de reintroducción del lince ibérico en el territorio y, en el marco del programa conocido como 'Sueltas blandas', ha realizado la reintroducción de dos nuevos ejemplares en la comarca Campos de Hellín. Se trata de Wailer y Winder, un macho y una hembra nacidos en 2025 y procedentes de Cáceres.

Estos ejemplares ya campan a sus anchas en un cercón de aclimatación que fue construido en 2024 por el gobierno de Castilla-La Mancha con el objetivo de asentar la población del lince en el entorno, y donde permanecerán un tiempo de adaptación aproximado de cuatro semanas.

El espacio cuenta en su interior con vivares artificiales donde se proporciona a los felinos alimento (conejo), varios puntos de agua, y áreas de refugio, ha informado la Junta en nota de prensa.

En la zona el acceso a la población está restringido por tratarse de una especie en peligro de extinción.

Durante la suelta, en la que han estado presentes el delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la provincia de Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos; la delegada de Desarrollo Sostenible, Llanos Valero, y el alcalde de Hellín, Manuel Serena, entre otros, se ha puesto en valor el importante trabajo que desarrollan tanto el equipo técnico de la Consejería de Desarrollo Sostenible, como el cuerpo de agentes medioambientales, las poblaciones de las áreas de reintroducción, el sector cinegético y los propietarios de fincas privadas asociadas que favorecen la reintroducción y conservación del felino gracias a las buenas prácticas que realizan.

Albacete cuenta en la actualidad con tres núcleos reproductores de estos felinos, situándose los mismos en la comarca de los Campos de Hellín, Higueruela y la zona Alcaraz-Povedilla.

En total, y con los dos linces soltados hoy, la provincia tiene (de manera controlada) 24 de ejemplares de esta especie entre adultos y crías.

Cifra a la que se sumaría un número indeterminado de estos felinos en dispersión por todo el territorio provincial y que se ha alcanzado en los últimos años pasando de 0 a 24 gracias al buen trabajo que se viene realizando.

El ejecutivo autonómico participó a finales del pasado año en el Congreso Internacional sobre el Lince Ibérico celebrado en Sevilla.

Un encuentro organizado por el programa europeo de conservación Life Lynxconnect donde quedó patente que la conservación y recuperación del lince ibérico está gozando de un gran consenso que ha impulsado que la región haya logrado, con un millar de ejemplares, convertirse en la comunidad autónoma con mayor número de linces de la península Ibérica, incluido Portugal.

Estos datos representan el 39,2 por ciento del total de la población del felino, compuesta por 2.401 individuos según datos del último censo oficial del Ministerio.