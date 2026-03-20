La web municipal de Tomelloso cuenta con un nuevo asistente virtual llamado 'Plinio' para mejorar la atención a vecinos

La edil presenta Plinio', el nuevo asistente virtual de la web municipal. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Nuevas Tecnologías de Tomelloso, Inés Losa, ha presentado este viernes a 'Plinio', el nuevo asistente virtual inteligente integrado en la página web institucional del Ayuntamiento.

Una herramienta digital diseñada para facilitar el acceso a la información municipal tanto a los vecinos y vecinas de la localidad, como a las personas que la visitan, ofreciendo respuestas "rápidas, claras y accesibles en cualquier momento del día". Es, ha afirmado, "una puerta abierta a Tomelloso"

'Plinio', ha explicado Inés Losa, nace con el objetivo de "acercar la administración a la ciudadanía", en línea con la apuesta del alcalde, Javier Navarro, por hacer de Tomelloso una ciudad "más accesible, moderna y preparada para el futuro", lo que incluye la "modernización de los servicios públicos y la mejora de la experiencia de los usuarios en el entorno digital".

Es, ha apuntado, una actuación enmarcada en la estrategia del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino.

El nombre de 'Plinio' se ha elegido como homenaje al popular personaje, jefe de la Guardia Urbana de Tomelloso, creado por el escritor tomellosero Francisco García Pavón, una figura muy representativa de la ciudad, conocida por su capacidad para resolver problemas y dar respuesta a cualquier situación. Un simbolismo que, ha señalado Inés Losa, encaja con la función que desempeña este asistente virtual dentro de la web municipal.

El asistente, alojado en la página web municipal, está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, y permite resolver dudas relacionadas con turismo, agenda cultural, deporte, actividades municipales o trámites administrativos, entre otros contenidos.

Según ha explicado la concejala, esta herramienta responde a la forma actual en la que los ciudadanos y visitantes buscan información, "cada vez más inmediata y sencilla", incluso antes de realizar un viaje o una visita.

'Plinio' funciona mediante un sistema de chatbot "intuitivo y en constante aprendizaje", ha detallado Losa, capaz de atender consultas en distintos idiomas y de mejorar progresivamente sus respuestas. Es, ha recalcado, una herramienta "viva", que irá evolucionando con el uso para ofrecer una atención cada vez "más eficaz y útil".

El asistente virtual, ha puntualizado la concejala, no sustituye el trato personal, "pero permitirá reforzar la atención al público, ampliando los canales de comunicación con la ciudadanía y reduciendo tiempos de espera en consultas habituales".

Facilitará desde la preparación de una visita a la ciudad, orientando a los turistas sobre lugares de interés, eventos, tradiciones o recursos culturales, a la realización de trámites y gestiones cotidianas, "sencillas o más complejas", con la administración local, guiando al usuario por la web municipal.

Con la puesta en marcha de esta herramienta, el Ayuntamiento continúa avanzando en su objetivo de proyectar una imagen de ciudad más moderna, innovadora y preparada para el futuro, mejorando la accesibilidad a la información y adaptándose a las nuevas formas de relación entre la administración y la ciudadanía.

Esta actuación está financiada con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Next Generation EU, a través de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), dentro del eje de transición digital, financiados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Tomelloso