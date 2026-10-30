World Central Kitchen ha repartido más de 3.000 comidas para alimentar a los equipos de emergencia en Urda

URDA (TOLEDO), 30 (EUROPA PRESS)

Mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona cero del accidente ferroviario de Urda, hay otro dispositivo que tampoco ha dejado de funcionar. Es el de World Central Kitchen (WCK), la ONG del chef José Andrés, que desde el miércoles por la tarde ha repartido más de 3.000 raciones de comida entre los efectivos de la Guardia Civil, la Unidad Militar de Emergencias (UME), Protección Civil y el resto de profesionales desplazados al lugar de la tragedia.

Bocadillos, platos calientes, café, chocolate, churros y desayunos forman parte de un servicio que se ha mantenido las 24 horas del día desde su llegada al lugar del accidente, donde la organización ha instalado un dispositivo de cocina y avituallamiento.

Así lo ha explicado a Europa Press Olivier de Belleroche, director de respuesta a desastres naturales y emergencias de WCK, quien ha detallado que la movilización comenzó el mismo día del siniestro, cuando empezaron a organizar desde Madrid los vehículos, equipos y restaurantes colaboradores.

Una vez recibida la autorización para acceder a la zona cero, comenzaron a distribuir alimentos. Solo durante la jornada del jueves prepararon unas 600 comidas calientes y otros 600 bocadillos, a los que se suman los desayunos y el resto de raciones repartidas durante estos días.

Este viernes, el menú incluye una fideuá de bacalao preparada por el chef Javi, además de bocadillos elaborados con productos donados por establecimientos de la comarca.

UNA COMARCA VOLCADA CON LAS DONACIONES

La respuesta de los municipios cercanos ha sido, según De Belleroche, extraordinaria. "Toda la gente de aquí se ha volcado", ha destacado, mencionando expresamente la colaboración de vecinos y negocios de Urda, Los Yébenes y Consuegra.

La solidaridad ha alcanzado tal dimensión que la organización incluso se ha visto obligada a rechazar algunas donaciones por la imposibilidad de cocinar todos los productos recibidos en las instalaciones improvisadas en pleno campo.

Otros alimentos se están redistribuyendo entre personas y colectivos que puedan necesitarlos.

Entre las colaboraciones destaca la de una churrería de la zona, que está proporcionando churros y chocolate para los desayunos, además de panaderías, restaurantes y otros establecimientos que aportan productos.

"Nosotros solo funcionamos con donaciones privadas", ha explicado el responsable de WCK, subrayando que este modelo les permite movilizarse rápidamente ante cualquier emergencia.

Actualmente, ocho integrantes de la organización trabajan por turnos para mantener el servicio. Aunque la actividad nocturna de los equipos de emergencia ha disminuido, seguirán dejando preparados café, leche caliente, bollería y bocadillos para quienes permanezcan en la zona.

Sobre cuándo abandonarán Urda, De Belleroche ha asegurado que continuarán "hasta que haya necesidad", con la previsión de permanecer desplegados, al menos, durante todo el fin de semana.