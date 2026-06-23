WWF pide a C-LM un plan integral para frenar el declive del conejo de monte y promover su coexistencia con agricultura

Conejo de monte. - WWF

TOLEDO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La organización World Wildlife Fund España (WWF) ha pedido a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que retire el Plan de acción frente a la sobrepoblación del conejo de monte.

Según la organización, el plan anunciado en la región trata a la especie exclusivamente como un problema para la agricultura e ignora la realidad científica de su declive en gran parte de la región y de toda la península ibérica con un grave retroceso poblacional que está poniendo en peligro su vital papel ecológico y su relevancia para la gestión cinegética como principal pieza de caza menor, según ha apuntado WWF por nota de prensa.

La organización considera que el plan de acción presentado por la Junta aborda un problema real, como son los daños agrícolas en determinadas zonas, pero lo hace desde una perspectiva parcial centrada exclusivamente en el control de la población.

En este sentido, WWF ha argumentado que el conejo de monte presenta una paradójica doble cara que debe ser reconocida por cualquier instrumento de gestión de la especie. Aunque es abundante en ciertas áreas agrícolas donde se concentran los daños, al mismo tiempo es una especie en declive en gran parte del territorio ibérico.

Una realidad, han señalado desde WWF, que llevó a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza a declararlo 'En Peligro', presentando un grado de amenaza mayor que el del lince ibérico.

"Al abrir la puerta a la caza intensiva y generalizada del conejo de monte sin delimitar claramente las zonas de alta densidad con daños, este plan de acción de la Junta agravará el declive de la especie en los lugares donde escasea, lo que tendría un impacto para la biodiversidad y para especies muy amenazadas que dependen del del conejo", ha declarado la responsable del programa de biodiversidad de WWF España, Laura Moreno.

La organización ha subrayado que Castilla-La Mancha ha participado en iniciativas pioneras para abordar esta problemática desde un enfoque equilibrado, como el Grupo Operativo PreveCO, centrado en la prevención de daños agrícolas, y el proyecto LIFE Iberconejo, liderado por WWF y desarrollado con la participación de los sectores científico, cinegético, agrario y de las administraciones públicas.

La organización ha reivindicado que gracias al proyecto LIFE Iberconejo, en la actualidad se cuenta con información sin precedentes sobre la distribución y la densidad del conejo de monte en la Península Ibérica. Em este sentido, han apuntado que el censo elaborado en el marco del proyecto muestra que la especie ha desaparecido prácticamente del 45% del territorio ibérico, está retrocediendo en otro 45% y solo crece en el 10% restante, que es precisamente donde se concentran los daños.

Para WWF, estos datos muestran la necesidad de avanzar hacia un verdadero plan de conservación y gestión integral del conejo de monte en Castilla-La Mancha, con una zonificación basada en datos científicos y actualizados que diferencie entre zonas de alta densidad con daños documentados, zonas de densidad media y zonas de baja densidad donde deben aplicarse medidas para fomentar y recuperar las poblaciones.

WWF ha reclamado que las actuaciones de control se vinculen siempre a medidas preventivas con eficacia demostrada, como vallados, protectores individuales o repelentes, así como al fomento de la depredación natural mediante posaderos para rapaces, el mantenimiento de linderos y la prohibición del control de depredadores en zonas con daños.

Asimismo, señalan que cuando no existan otras alternativas, se debe dar prioridad a la captura en vivo de los animales para su traslado a zonas con baja densidad, con protocolos sanitarios claros y un seguimiento posterior.

Para WWF, es fundamental que las acciones preventivas y de control lleven asociado un seguimiento permanente que permita contar con datos objetivos sobre su efectividad.

Del mismo modo, la organización considera imprescindible y urgente impulsar medidas de recuperación del conejo en los lugares donde ha desaparecido o escasea, como la mejora del hábitat y la creación de vivares, reforzando la labor de las fincas o cotos de caza y de los programas de conservación de especies amenazadas.

De cara a la elaboración del nuevo Plan del conejo de monte de Castilla-La Mancha, WWF reclama a la Junta que recupere un enfoque basado en la ciencia, la participación pública y el diálogo entre todos los sectores implicados.

En este sentido, la organización reclama a la Junta que las mesas constituidas para alcanzar acuerdos sobre el conejo -tanto la Mesa Regional como las provinciales- no se centren únicamente en el conflicto con la agricultura, sino que también aborden la conservación de la especie y la recuperación de sus poblaciones para garantizar la biodiversidad y una actividad cinegética sostenible.

"Al contrario de la imagen que se traslada habitualmente, el conejo de monte es una especie en declive y clasificada como 'En Peligro'. En Castilla-La Mancha no sobran conejos, pero están repartidos de forma desigual y la especie no puede gestionarse como si fuese abundante en todas partes", ha declarado Laura Moreno. "Si queremos que el conejo de monte no pierda su papel beneficioso y central para la biodiversidad y el medio rural, hace falta un plan equilibrado para la especie, basado en la ciencia, el diálogo y con una visión integral de todas las poblaciones y problemáticas, muy diferente al que se ha planteado", ha concluido.