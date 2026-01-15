Xavier Ferrer Chust gana el Premio Provincia de Guadalajara de Fotografía 'Tomás Camarillo' 2025

Xavier Ferrer, Premio Tomás Camarillo de Fotografía. - DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

GUADALAJARA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El fotógrafo Xavier Ferrer Chust ha sido distinguido con el Premio Provincia de Guadalajara de Fotografía 'Tomás Camarillo' 2025 por la colección titulada 'Brighton'.

El jurado del premio, integrado por Ignacio Abascal Palazón, Juan Carlos Santacana Calvo y Juan Ramón Velasco Pérez, ha acordado por unanimidad concederle el primer premio de este galardón, dotado con 2.000 euros, ha informado la Diputación en un comunicado.

En palabras del propio autor, esta colección fotográfica "invita a adentrarse en un universo visual donde la realidad se disuelve para dar paso a la abstracción. A través de un dominio intencional de la profundidad de campo y el contraluz extremo, las imágenes narran una historia de dualidades: lo nítido frente a lo etéreo y la oscuridad frente a la luz absoluta".

La colección se articula mediante una atmósfera onírica en la que el desenfoque y las siluetas humanas actúan como anclajes visuales, dando lugar a un ejercicio de minimalismo fotográfico que sugiere que, en ocasiones, "para ver lo esencial es necesario difuminar el mundo y dejar que solo la forma se recorte con la luz".

Xavier Ferrer Chust (Vila-real, 1958) se inició tempranamente en la fotografía, familiarizándose desde joven con los secretos del laboratorio gracias a la influencia de su padre, gran conocedor de los procesos fotográficos. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado una obra personal y reconocible, avalada por más de 200 premios y una intensa actividad expositiva.

Ha realizado más de 30 exposiciones individuales en salas y espacios de toda la geografía española, entre las que destacan 'Oremus', en la Real Sociedad Fotográfica de Madrid; 'Crónicas urbanas', en el Centro Urbano de Castellón; 'Calle Mayor', en la Llotja del Canem de Castellón; 'Grabarka', en Portalea Eibar; 'Ironik', en la Sala Melchor Zapata de Benicàssim; o 'Monasterio', en Guadalajara.

Su obra ha sido publicada en medios especializados como la Revista 'Foto', 'DNG Magazine' y 'Super Foto Digital'. Asimismo, es autor de los libros 'Oremus' (2014), un trabajo realizado en la década de 1990 que, bajo el prisma de la religión, pretende provocar tanto la sonrisa del espectador como evocar la mirada personal del autor; y 'Verbo' (2019), un proyecto desarrollado en torno a la vida de Jesucristo mediante un diálogo entre los evangelios y las imágenes del propio fotógrafo.

PREMIO ESPECIAL SOBRE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

El premio especial 'Tomás Camarillo' de Fotografía, con temática centrada en la provincia de Guadalajara y dotado con 1.000 euro, ha recaído en el conjunto de fotografías tituladas 'Esquila en Humanes', de Montserrat Suárez García. La esquila de ovejas es una práctica ancestral que marca el ritmo del calendario rural y refleja la estrecha relación entre el ser humano y el animal.

Cada año, con la llegada del calor, la lana acumulada durante meses es retirada para garantizar el bienestar de la oveja, permitiéndole afrontar las altas temperaturas con mayor comodidad y salud. Este trabajo combina fuerza, técnica y experiencia.

El esquilador guía a la oveja con firmeza y cuidado, realizando movimientos precisos que permiten retirar el vellón de una sola pieza. En pocos minutos, la lana cae al suelo y el animal queda al descubierto, mostrando un proceso tan rápido como necesario.

En este sentido, y según indica la autora, "las imágenes recogen no solo el acto de la esquila, sino también el ambiente que la rodea: la concentración, el esfuerzo y el vínculo silencioso entre la persona y el animal. A través de estas imágenes se muestra una práctica sencilla pero cargada de significado, que forma parte de la vida rural y de una tradición que continúa pasando de generación en generación".

Esta serie de fotografías forma parte de un trabajo más amplio centrado en el relevo generacional en la ganadería y la agricultura en la provincia de Guadalajara. A través de la mirada puesta en jóvenes que han decidido dedicar su vida y su futuro al campo, ya sea creando nuevas explotaciones o haciéndose cargo de la explotación familiar, el proyecto busca mostrar cómo estas labores tradicionales siguen vivas y se adaptan al presente.

La esquila, en este contexto, no es solo una tarea concreta, sino un ejemplo del compromiso de una nueva generación que aprende, cuida y da continuidad a un modo de vida fundamental para el entorno rural y su futuro.

Montserrat Suárez García (1964) es fotógrafa desde hace más de una década. Afincada en Guadalajara, es miembro activo de la Agrupación Fotográfica de Guadalajara, de cuya directiva forma parte, así como de la Confederación Española de Fotografía. Su obra se centra, principalmente, en el bodegón o naturaleza muerta, aunque desarrolla también otros géneros fotográficos, como demuestra la colección presentada a esta convocatoria.

La docencia ocupa un lugar destacado en su trayectoria, habiendo impartido diversos talleres especializados, una faceta que considera fundamental dentro de su práctica fotográfica. Ha participado en concursos internacionales, donde ha obtenido el segundo premio en los Fin Photo Award, así como en certámenes de ámbito regional, con obras premiadas en el Concurso Anual de Fotografía de Guadalajara.

Entre otros reconocimientos, ha obtenido el primer premio de fotografía de Lares y una fotografía seleccionada en el premio fotográfico Laboratorios Cinfa 'La mirada del paciente', acompañada de un texto de Serafín Zubiri. Asimismo, ha participado en numerosas exposiciones colectivas.

Motivada por el deseo de compartir su trabajo, en 2022 realizó por primera vez una exposición individual, presentando un cuerpo de obra maduro que refleja su visión personal del género de la naturaleza muerta. Esta experiencia supuso un importante aprendizaje, especialmente por el contacto directo con el público que implica la exhibición de su obra.

Su vocación docente y su pasión por transmitir conocimientos la han llevado a impartir varios talleres centrados en el bodegón, enfocados a descubrir la técnica que emplea en sus trabajos, con una metodología clara y directa, orientada a crear escuela sin ocultar procesos ni recursos.