La XII carrera Ruta 091 llega a Ciudad Real el 17 de mayo con 700 participantes y confiando agotar todas las vacantes

La Policía Nacional presenta la XII edición de la Ruta 091 en Ciudad Real. - SUBDELEGACIÓN

CIUDAD REAL 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha presentado la XII edición de la carrera solidaria 'Ruta 091', que se celebrará el próximo 17 de mayo en Ciudad Real con salida desde la Puerta de Toledo.

El acto ha contado con la participación del subdelegado del Gobierno, David Broceño Caminero; el comisario principal y jefe provincial, José Alberto Camacho Pedrero; y el presidente de Autrade, Francisco Gómez Castellanos.

Esta edición de la Ruta 091 tendrá lugar el 17 de mayo y partirá a las 10.00 horas de la Puerta de Toledo de Ciudad Real. El plazo de inscripción está abierto y como todos los años, la Policía Nacional espera agotar todas las vacantes antes de cierre de plazo; los interesados pueden consultar la información de carrera descargando la app oficial R091 o en los enlaces https://share.google/qt5MTgZVODnLRCfjA y https://ruta091.es.

La prueba reunirá a un total de 700 participantes, con 500 dorsales para la categoría absoluta y 200 para las categorías infantiles. Las carreras infantiles comenzarán a las 10.00 horas, mientras que la prueba absoluta dará inicio a las 10.30 horas, con un recorrido de 8 kilómetros por la ciudad.

El subdelegado del Gobierno ha destacado el valor social de esta iniciativa, subrayando que "es una prueba que reúne deporte, solidaridad y también la cercanía de la Policía Nacional con la ciudadanía".

Broceño ha animado a la participación señalando que "lo más importante de esta carrera no es el cronómetro, es su finalidad solidaria", recordando que en la pasada edición se recaudaron 5.000 euros destinados al Banco de Alimentos, ha informado la Subdelegación en nota de prensa.

En esta ocasión, la recaudación íntegra se destinará a AUTRADE, entidad que trabaja con personas con autismo y sus familias. En este sentido, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía: "Queremos que Ciudad Real vuelva a responder, que se llenen los dorsales y que haya una buena recaudación, porque eso significa más apoyo, más visibilidad y más respaldo para AUTRADE".

Asimismo, ha querido poner en valor el origen de esta iniciativa: "La Ruta 091 nació en 2013 aquí, en Ciudad Real, y hoy forma parte de un circuito nacional de carreras solidarias, creciendo sin perder su esencia de servicio público y compromiso con la sociedad".

Por su parte, el comisario principal ha destacado el compromiso de la Policía Nacional con esta iniciativa y el importante dispositivo previsto para garantizar su correcto desarrollo, con la colaboración de Policía Local, Protección Civil y servicios sanitarios.

Además, ha puesto en valor el reconocimiento recibido por parte del Gobierno regional: "Castilla-La Mancha ha reconocido a la Policía Nacional por las carreras solidarias que estamos realizando en la comunidad autónoma. Fuimos pioneros en Ciudad Real y este reconocimiento pone en valor ese trabajo".

APOYAR A LAS FAMILIAS

El presidente de Autrade ha agradecido a la Policía Nacional que haya contado con la entidad como beneficiaria de esta edición, destacando la importancia de este tipo de iniciativas para visibilizar el autismo y apoyar a las familias.

Las inscripciones, con un coste de 6 euros para menores y 12 euros para adultos, pueden realizarse a través de la web oficial (ruta091.es).

La Ruta 091 vuelve así a consolidarse "como una de las citas deportivas y solidarias más relevantes de la ciudad, uniendo deporte, compromiso social y cercanía institucional en una jornada abierta a toda la ciudadanía".

Sus patrocinadores son el Banco Santander y Mupol (Mutualidad de Previsión Social de la Policía), contando además en cada localidad donde se celebra con patrocinadores provinciales o locales que de manera altruista colaboran con aportaciones y venta de merchandising. En el caso de esta XII edición que se celebrará en Ciudad Real, todo el dinero recaudado irá destinado a la asociación regional de apoyo al autismo AUTRADE.