El XII Festival Internacional de Cine de Talavera tendrá lugar del 3 al 11 de octubre con más de 30 equipos de cine

TOLEDO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El próximo viernes 3 de octubre dará comienzo la XII Edición del Festival Internacional de Cine de Talavera de la Reina-Premios Pávez, que hasta el día 11 convertirá a la ciudad en punto de encuentro para la industria cinematográfica nacional e internacional con la presencia de más de 30 equipos de películas y cortometrajes llegados desde distintos lugares de España e Iberoamérica.

La cita cinematográfica ha sido presentada este jueves en el centro cultural El Salvador, en un acto de presentación que ha contado con la asistencia del concejal de Cultura, Enrique Etayo; la delegada provincial de Igualdad, Nuria Cogolludo, así como los integrantes de la Junta Directiva del Festival, Beatriz Corrochano y Roberto Cid.

Durante la presentación, Cogolludo ha querido resaltar como los Premios Pávez van "más allá de un festival de cine al apostar por la defensa de la diversidad y la igualdad a través de proyecciones de autoras, debates y mesas de coloquio feminista o proyecciones LGTBI".

Además, ha querido destacar la sección 'chiquipavez' en la que participan más de 300 escolares de Talavera de la Reina y su comarca".

El festival abrirá con un homenaje a Aurelio de León, con la proyección de un documental sobre su vida y la entrega de La Película de Barro 2025 como reconocimiento a su labor social en la ciudad, según ha informado la organización del festival en nota de prensa.

A lo largo de la semana, el Teatro Victoria acogerá las proyecciones nocturnas y el Rafael Morales las sesiones de tarde, mientras que buena parte de la programación podrá disfrutarse también online, acercando el festival a un público más amplio.

Como en cada edición, el certamen reafirma su compromiso social y cultural con una programación que no rehúye los grandes temas de nuestro tiempo: desde el genocidio de Palestina a la salud mental, el abandono de los mayores, la corrupción política, la violencia machista, la crispación social, las reivindicaciones del colectivo LGTBIAQ+, la especulación inmobiliaria o los retos que plantea la llegada de la inteligencia artificial.

Todo ello sin olvidar la importancia del humor, con espacio también para la comedia y el entretenimiento.

Entre las proyecciones más esperadas de este año se encuentra el corto que presentará Vanesa Romero el sábado 4, así como dos sesiones especiales: la película Sorda, ópera prima de Eva Libertad, en colaboración con el Cineclub Mariana; y el preestreno de Homo Plastic, el último documental de Julio Pérez del Campo, quien asistira a la proyección para presentar la película y participar en un coloquio posterior junto con el investigador Juan Luis Arsuaga, así como también con Nacho Timón Toledano en representación de la asociación Verdébora, y Marcos Vázquez como integrante de Esparvel.

Junto a estas proyecciones, el festival sale también a la calle con actividades pensadas para disfrutar en comunidad: un encuentro gastronómico con tapas latinoamericanas en la Terraza El Salvador tras la sesión de cine iberoamericano del sábado y, el domingo, un encuentro de artistas en el mismo espacio para compartir una paella y reflexionar sobre el estado actual del arte.

El festival mantiene además su apuesta por la educación y la alfabetización audiovisual.

Más de 3.000 escolares de 22 centros educativos, tres de ellos de la comarca, participarán en sesiones matinales en el Teatro Victoria con cortometrajes y cine acompañado de música en directo gracias a Quinteto Cinema.

Además, el festival acogerá la II edición del Campus Cinéfilo, que acercará a estudiantes de Bachillerato y FP a profesionales en activo a través de conferencias sobre documental, animación e historia del cine.

Como reflejo de su compromiso social, el festival donará un tercio de la recaudación de las entradas a asociaciones locales.

La gran cita final tendrá lugar el sábado 11 de octubre con la gala de clausura en el Teatro Victoria, en la que se entregarán los premios oficiales y el Pávez Honorífico a Blanca Portillo, en reconocimiento a su trayectoria y a la calidez humana que ha demostrado a lo largo de su carrera.

La ceremonia contará con las actuaciones de Alma y Lova Lois.

Los Jurados del festival El jurado oficial del festival, encargado de otorgar los premios de la Sección Oficial, estará compuesto por los actores Lander Otaola, Emilio Buale y Jorge Suquet; por las actrices María Botto, Paula Usero y Raquel Guerrero; por la guionista y directora Anna R. Costa; y por la creadora de contenido, Meriidiano.

El jurado iberoamericano estará formado por Sergio García Locatelli, Natalia Solórzano y Gisela Cuevas, y el jurado local por Lola Morán, Ismael Heras, Myriam Molina y Javier Carrión.

La XII edición del festival cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación de Toledo, así como con el patrocinio oficial de Allianz y la colaboración de Ática Redex y CMM.