La XIV Feria Íbera regresa a Barchín del Hoyo (Cuenca) este fin de semana

Presentación de la Feria Ibera. - DIPUTACIÓN

CUENCA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La XIV Feria Íbera de Barchín del Hoyo se celebrará los días 26 y 27 de septiembre y se ha consolidado una de las principales iniciativas de divulgación y recreación histórica de la provincia y que tiene como eje el yacimiento de Fuente de la Mota.

La feria volverá a ofrecer un amplio programa de actividades para todos los públicos con el objetivo de acercar la cultura íbera a vecinos y visitantes y poner en valor el patrimonio de este municipio de La Manchuela, según ha informado la Diputación en nota de prensa.

La diputada de Ferias, Mayte Megía, ha estado acompañada durante la presentación por el alcalde de Barchín del Hoyo, Víctor Santiago, y el arqueólogo Antonio Madrigal, y ha destacado que alcanzar la decimocuarta edición es una muy buena muestra de que es una feria consolidada "gracias al trabajo que hay detrás y al compromiso de un municipio que cree en su historia, en su patrimonio y en su proyección".

Megía ha subrayado que ese compromiso también existe por parte de la Diputación y se materializa con iniciativas como la convocatoria de ayuda para ferias rurales gracias a la que la Feria Íbera de Barchín recibe 2500 euros. Un apoyo que, según la diputada, no solo supone respaldar las actividades que se desarrollan durante un fin de semana, sino también contribuir a que los municipios tengan vida, a que vecinos y visitantes se encuentren y a que los establecimientos locales tengan actividad.

El alcalde de Barchín del Hoyo, Víctor Santiago, ha agradecido a la Diputación el apoyo que presta al municipio y ha destacado que, para una localidad de apenas 80 o 90 habitantes, contar con estas líneas de ayuda hace posible organizar una feria de estas características. Santiago también ha puesto en valor la colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación Cultural Amigos Íberos Fuente de la Mota, que permite que Barchín vuelva a convertirse durante este fin de semana en un referente de la recreación histórica y ofrecer a los visitantes la posibilidad de conocer cómo vivían las poblaciones que habitaron este territorio hace más de dos mil años.

Este año, además, la celebración de la Feria Íbera cobra especial importancia por el paso adelante que ha dado el Ayuntamiento de Barchín del Hoyo para garantizar el futuro del yacimiento de Fuente de la Mota. Gracias a una ayuda de 60.000 euros concedida por la Diputación de Cuenca, el Consistorio ha podido adquirir la finca sobre la que se asienta el yacimiento, poniendo fin a una situación que se arrastraba desde los años 70 y que dificultaba la realización de actuaciones arqueológicas y actividades en este espacio patrimonial. El alcalde ha destacado que esta adquisición permite ahora trabajar sobre el yacimiento con todas las garantías y avanzar en su conservación y puesta en valor.

Víctor Santiago ha subrayado que disponer de los terrenos en propiedad municipal abre nuevas posibilidades para convertir el yacimiento Fuente de la Mota, declarado Bien de Interés Cultural y considerado el único yacimiento íbero visitable de la provincia de Cuenca, en un elemento vertebrador desde el punto de vista turístico, social y económico, especialmente en un municipio pequeño como Barchín del Hoyo.

El programa de esta XIV edición vuelve a tener como objetivo acercar este patrimonio a todos los públicos y hacerlo de una manera participativa. Tal y como ha explicado el arqueólogo, Antonio Madrigal, contarán con la participación de entidades como el Museo de Cuenca, el IES Miguel Ballesteros Viana de Utiel y la Asociación Ilúbriga Ibérica, además de numerosos divulgadores, artesanos y recreadores históricos.

Entre las actividades previstas destaca el sábado a las 10.00 horas la visita teatralizada al yacimiento 'Fuente de la Mota: horizonte y memoria', a la que seguirán el encendido del fuego sagrado, el mercado de artesanía y diferentes talleres sobre la vida cotidiana de los íberos, con demostraciones de alfarería, metalurgia, alimentación, escritura, tejido, armamento y lucha. También habrá una conferencia sobre los signos íberos a cargo del investigador José Vicente Montes Novella y, por la noche, un desfile que dará paso a la recreación histórica 'El ocaso Olcade', uno de los platos fuertes de esta edición.

El domingo continuará la programación con un concierto de Nueva Iberia, el mercado de artesanía, nuevas recreaciones históricas y las últimas demostraciones sobre la vida y los trabajos de los íberos, antes de la clausura de la feria. Durante todo el fin de semana, Barchín del Hoyo contará además con la participación de diferentes artesanos, recreadores y divulgadores que contribuirán a crear una experiencia en la que la historia y el patrimonio se acercan al público de una manera participativa.