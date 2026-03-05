La XLV Feria Apícola de Pastrana cambiará de emplazamiento y reforzará el protagonismo de las empresas españolas

Presentación de la XLV Feria Apícola de Pastrana. - ADRIAN LOEJ/DIPUTACIÓN

GUADALAJARA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Pastrana acogerá del 13 al 15 de marzo la XLV edición de la Feria Apícola Internacional, en la que tendrán un especial protagonismo las empresas españolas. Debido a las obras que se están realizando en el Convento de San Francisco, la feria se trasladará en esta ocasión al Palacio Ducal y a la Plaza de la Hora.

La diputada delegada de Turismo de la Diputación de Guadalajara, Elena Cañeque, ha destacado durante su presentación que la Feria Apícola de Pastrana es "un referente a nivel nacional y una de las más relevantes de Europa", subrayando además su capacidad de adaptación en los últimos años, incluso en momentos complicados como la pandemia, lo que ha permitido consolidarla como una de las citas más importantes del sector.

Cañeque ha señalado que el hecho de que el recinto vuelva a estar completo refleja el interés que sigue despertando esta feria entre profesionales y empresas del sector apícola, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Asimismo, ha recordado que la Diputación participa en la organización del evento y ha incrementado su aportación económica hasta los 60.000 euros, además de mantener otras líneas de apoyo al sector, como una convocatoria de 100.000 euros en ayudas destinadas a los apicultores de la provincia.

El alcalde de Pastrana, Carlos Largo, ha destacado que alcanzar la 45 edición de esta feria es motivo de orgullo para el municipio y ha subrayado su importancia como motor económico y turístico para la localidad. Asimismo, ha señalado que el cambio de ubicación responde a las obras de rehabilitación del Convento de San Francisco, espacio que ha acogido la feria en los últimos años.

APICULTORES, PROTAGONISTAS DE LA FERIA

En representación del Gobierno regional, Santos López, ha felicitado a la organización del evento y ha destacado el trabajo que se lleva a cabo desde el Centro de Investigación Apícola y Agroambiental de Marchamalo, que, según ha recordado el delegado, "es un referente a nivel internacional en cuanto a investigación apícola" y algunos de cuyos investigadores van a participar con ponencias en la Feria.

Santos López ha manifestado el orgullo del Gobierno regional por la labor que se desarrolla en este centro y así como la satisfacción por contar con la Denominación de Origen Miel de la Alcarria.

El delegado de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha detallado que el sector apícola cuenta con 980 explotaciones en la provincia, en las que hay 42.735 colmenas, lo que representa el 20% del total de la región, porcentaje que se repite en cuanto a la producción, que en Guadalajara se sitúa en 750 toneladas.

En cuanto al número de apicultores profesionales, Santos López ha especificado que la cifra asciende a 74.

Por su parte, el presidente de APAG, Juan José Laso, ha agradecido el respaldo de las administraciones y ha destacado el papel de los apicultores como "los auténticos protagonistas de esta feria".

Laso ha señalado que el sector atraviesa momentos complejos, marcados por el incremento de costes energéticos y la incertidumbre en los mercados, y ha advertido de que acuerdos comerciales internacionales como el tratado con Mercosur podrían afectar especialmente al sector apícola europeo.

En este contexto, ha subrayado la importancia de apoyar la producción local y de calidad, recordando que "somos lo que comemos" y que la miel producida en el territorio representa un alimento de gran valor para la alimentación y para el medio rural.

El presidente de la Asociación de Apicultores de Guadalajara, Ángel Marco, ha detallado que el programa incluirá ponencias técnicas, catas de miel, talleres y actividades divulgativas dirigidas tanto a profesionales como al público general.

Entre las propuestas destacan catas comparativas con mieles de distintas indicaciones geográficas protegidas de España, talleres de elaboración de velas y de propóleo, así como conferencias centradas en los principales retos del sector, como las enfermedades de las abejas, el cambio climático o la amenaza de especies invasoras.

Por último, la directora de la feria, Raquel Isidro, ha explicado que el cambio de ubicación responde a las obras de mejora del antiguo recinto, donde se proyecta la creación de un Museo de la Miel y un centro de interpretación que funcionará durante todo el año.

También ha señalado que, debido a la menor capacidad del nuevo espacio, se ha tenido que realizar una selección de participantes, dando prioridad a los productores nacionales: "en total serán 30 expositores, con prácticamente la totalidad de empresas españolas y un único representante internacional procedente de Portugal".

EXTENSO PROGRAMA DE ACTIVIDADES

La feria arrancará el viernes 13 de marzo con la inauguración oficial y la apertura de las primeras actividades, que incluirán la presentación del concurso infantil de dibujo y la inauguración de la exposición del concurso de fotografía relacionada con el mundo de la apicultura.

A lo largo de la jornada se celebrará también una cata comentada de mieles, donde los asistentes podrán degustar variedades de la Denominación de Origen Miel de la Alcarria junto a otras mieles, además de un showcooking a cargo de Jesús Pardo, chef del restaurante Dama Juana.

Durante el fin de semana, la feria continuará con jornadas técnicas, actividades divulgativas y propuestas dirigidas al público familiar, como talleres de elaboración de propóleos, visitas teatralizadas y diversas actividades infantiles en la Plaza de la Hora.

La feria concluirá el domingo 15 de marzo con las últimas actividades: taller de elaboración de velas, showcooking a cargo de Carlos Gumiel, chef del restaurante Biosfera, y la entrega de premios de los distintos certámenes organizados durante el evento, que pondrán el broche final a tres días de actividades dedicadas al mundo de la apicultura, la miel y los productos derivados de las abejas.