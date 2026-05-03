El XV Concurso de Pintura Rápida de Miguelturra ofrecerá más de 4.000 euros en premios

Cartel del certamen. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL, 3 May. (EUROPA PRESS) -

Las calles, plazas y paisajes naturales de Miguelturra y su pedanía, Peralvillo, volverán a convertirse en un taller artístico al aire libre el próximo domingo, 10 de mayo, con decimoquinta edición de su Concurso de Pintura Rápida 'Villa de Miguelturra'.

El Ayuntamiento de la localidad, a través de la Universidad Popular y el área de Cultura, ha convocado esta cita ya consolidada en el calendario cultural de la provincia.

El plazo de inscripción ya se encuentra habilitado y permanecerá abierto de forma preferente hasta el jueves 7 de mayo a las 14.00 horas. La inscripción anticipada ofrece a todos los que se registren antes de esta fecha una bolsa de catering con productos de alimentación para la jornada.

Los interesados pueden formalizar su participación por teléfono, llamando al 926241090 (Casa de Cultura), por correo electrónico en la dirección cultura@ayto-miguelturra.es, y presencialmente en la Casa de Cultura de Miguelturra, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

También se permitirá la inscripción el mismo día del concurso, el 10 de mayo, de 10.00 a 11.00 horas en la Casa de Cultura, aunque en este caso no tendrán derecho a la bolsa de catering ni a avisos en caso de suspensión.

El concurso arrancará oficialmente a las 10.00 horas con el sellado de los soportes. A partir de ese momento, los artistas, divididos en categoría adulta e infantil (de 6 a 14 años), se repartirán por el municipio. Entre los puntos de interés sugeridos este año destacan la Plaza de la Constitución, el Parque Doctor Fleming, la Sierra de San Isidro y el entorno natural de Peralvillo.

Como novedad de esta edición, la organización invita a los pintores a retratar la nueva pasarela que une Miguelturra con Ciudad Real. Las obras, de técnica y estilo libres, deberán entregarse sin firmar en la Sala de Exposiciones del CERE a las 17.30 horas.

En total, el Ayuntamiento repartirá más de 4.000 euros en premios. Habrá un Primer Premio de 2.000 euros, un Segundo Premio de 1.000 euros, un Tercer Premio de 600 euros, un Cuarto Premio de 500 euros, un Premio Local de 150 euros y en Categoría Infantil el premio será de 100 euros en material de pintura.

El fallo del jurado se hará público a las 18.30 horas del mismo domingo. Tras la entrega de galardones, los artistas que lo deseen podrán dejar sus obras en depósito para una exposición colectiva, donde el público tendrá la oportunidad de adquirir las piezas no premiadas, fomentando así el mercado del arte de proximidad.