La XV Feria de Cuchillería & Knife Show 'Ibercut' de Aprecu contará este fin de semana en Albacete con 57 expositores

ALBACETE 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Turismo y Marca Albacete, Rosa González de la Aleja, la presidenta de Aprecu, Pilar Jiménez, y la diputada provincial de Turismo, Raquel Ruiz, han presentado este martes la XV Feria de Cuchillería & Knife Show 'Ibercut' que los próximos días 4 y 5 de octubre tendrá lugar en el Casino Primitivo de la capital, con entrada gratuita y un completo programa de actividades paralelas que la hacen todavía más atractiva para el público.

La concejala de Turismo ha puesto en valor la importancia de celebrar un año más en la ciudad esta feria internacional de exposición y venta de productos de cuchillería artesanal e industrial, así como de materiales auxiliares y productos afines, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Según ha explicado la concejala, "Ibercut permitirá a fabricantes, artesanos y a empresas auxiliares de todo el mundo exponer sus piezas ante miles de aficionados de la cuchillería con intención de compras", deseando que se generen "grandes oportunidades para los profesionales, contacto directo con los expositores y diversas actividades experienciales en torno a la cuchillería".

Rosa González de la Aleja ha reiterado el firme compromiso que mantiene el Ayuntamiento con la cuchillería, así como con Aprecu por la firme defensa de los intereses del sector que lleva a cabo, destacando su colaboración como patrocinador en esta nueva edición de Ibercut, con una aportación de 20.000 euros en el marco de su convenio, con el firme objetivo de "reforzar la proyección turística, cultural y económica de la ciudad como la capital mundial de la cuchillería que somos".

La concejala de Turismo ha destacado el incremento significativo de expositores que presenta la XV Feria de Cuchillería & Knife Show 'Ibercut', con un total de 57 expositores que suponen un 15 por ciento más que en la pasada edición, convertida en una de las ferias más consolidada, querida y esperada por los albaceteños y albaceteñas del calendario de la IFAB.

En cuanto a la procedencia de los expositores, cabe destacar que el 31,4 por ciento procede de Albacete y provincia (incluyendo Madrigueras, La Roda, Molinicos, Abengibre y Caudete), el 56,9 por ciento de otros puntos de la geografía española como Asturias, Madrid, Navarra, Valencia, Barcelona, Alicante o Canarias, y el 11,8 restante es internacional, de países como Portugal, Italia y Francia, entre otros.

UN REFERENTE QUE NO DEJA DE CRECER

Por su parte, la diputada de Turismo, Raquel Ruiz, ha felicitado a Aprecu por su labor en defensa del sector cuchillero durante todo el año, y ha destacado "la ambición, el inconformismo y la altura de miras" de la asociación, aludiendo al esfuerzo que vienen realizando para que esta feria no deje de crecer, apostando siempre por más calidad y más participación.

"Este año lo vemos de nuevo, con más expositores, más participantes..., lo que augura un mayor éxito", ha afirmado Ruiz, quien ha señalado que, del total de expositores, cerca del 30 por ciento son de la provincia de Albacete, al tiempo que ha apuntado la proyección internacional de los mismos con la presencia de 6 procedentes de diferentes puntos de Europa.

Además, la diputada de Turismo ha afirmado que Ibercut no sólo es un punto de encuentro para profesionales del sector, sino un escaparate donde se proyecta el inmenso trabajo que en esta provincia se está realizando para ser capital mundial de la cuchillería sine die, al tiempo que se ha referido a la oportunidad que supone convertir esta Feria en un lugar abierto a la ciudadanía.

Además, ha puesto el foco en las actividades complementarias que se ofertan (como talleres, charlas, showcooking), remarcando la presencia de cocineros de prestigio como Quite Cerro, y apuntando que la cuchillería está vinculada a la gastronomía y a la hostelería. Momento que ha aprovechado para ensalzar la gran labor que éstos últimos realizan para que sea nuestra cuchillería la que esté en sus establecimientos.

Ruiz ha reafirmado el compromiso del Gobierno provincial con el sector para seguir trabajando en pro de su dinamización, promoción y puesta en valor.

APRECU CONFÍA EN QUE IBERCUT SERÁ UN GRAN ÉXITO

Por su parte, la presidenta de Aprecu, Pilar Jiménez, ha agradecido a las instituciones, entidades colaboradoras y medios de comunicación, así como a los artesanos y empresas participantes su colaboración e implicación para que la Feria Ibercut abra nuevamente las puertas en nuestra ciudad, mostrándose convencida a la hora de señalar que "será un gran éxito y una oportunidad única para que Albacete vuelva a mostrar al mundo la fuerza de su tradición cuchillera".

En opinión de Pilar Jiménez, "la celebración de Ibercut consolida el papel de Albacete como Capital Mundial de la Cuchillería: un reconocimiento que nos impulsa a seguir trabajando para reforzar nuestra proyección internacional", recordando que desde Aprecu están colaborando con la Asociación Mundial de Capitales de Cuchillería que ya prepara el próximo encuentro mundial en Portugal para 2026.

La presidenta de Aprecu ha destacado las actividades que, de manera paralela, tendrán lugar en el marco de esta feria, como el taller 'Monta tu propia navaja', tanto en el modelo tradicional, donde las plazas están completas, impartido por el maestro artesano Ricardo Sánchez, como el de modelo deportivo, donde quedan las últimas plazas disponibles, impartido por alumnos de la Escuela de Cuchillería de Albacete, así como los dedicados al uso y manejo de cuchillos.

Pilar Jiménez ha señalado que además habrá cursos y demostraciones, como el especializado de afilado con piedra al agua, impartido por José Manuel Galocha, quien además ofrecerá una charla gratuita sobre esta técnica, así como una charla normativa sobre comercio e intervención de armas blancas, impartida por la Guardia Civil de Albacete.

La presidenta de Aprecu ha explicado que, como novedad, en el espacio denominado 'Ibercut Gastronomy', habrá un taller de apertura de ostras, degustaciones y un divertido torneo de frutas y hortalizas de la mano de reconocidos cocineros de la región, de la mano de la Asociación de Cocineros Castellano-Manchegos, gracias al chef Quique Cerro, embajador de la cuchillería.

El área de materiales cobra especial relevancia en 2025 con la participación de empresas de aceros, mangos, pulidores, maquinaria láser, fornituras y fundas, ampliando la oferta de servicios y complementos para el sector.

El horario de Ibercut será de 10.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas el sábado y de 10.00 a 14.00 horas el domingo.