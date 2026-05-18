El XV Torneo Corpus de Fútbol se celebrará el 4, 5, 6 y 7 de junio en el campo de fútbol de Santa María de Benquerencia

Cartel del XV Torneo Corpus de Fútbol del CD Benquerencia de Toledo. - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO 18 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes, Rubén Lozano, ha presentado este martes la XV edición del Torneo Corpus de Fútbol, una cita ya consolidada en el calendario deportivo de la ciudad que se celebrará los próximos 4, 5, 6 y 7 de junio en el campo de fútbol de Santa María de Benquerencia, "con una elevada participación y una importante afluencia de público prevista".

Durante la presentación, Lozano ha destacado la consolidación de este torneo, que alcanza ya su decimoquinta edición convertido en una de las propuestas deportivas habituales de las fiestas del Corpus Christi en Toledo y ha enmarcado esta competición dentro de un calendario deportivo "plagado de eventos" durante las próximas semanas, coincidiendo con la llegada de las actividades del Corpus.

En este sentido, ha recordado la celebración de torneos y pruebas en disciplinas como tiro, atletismo y pesca, además de otras citas previstas este mismo fin de semana como el Bike Maratón y la ruta cicloturista La Bahamontes, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Asimismo, Lozano ha querido reconocer el trabajo que desarrolla el Club de Fútbol Benquerencia, especialmente en las categorías base y en el impulso del fútbol femenino, "es un club que trabaja con las categorías infantiles, con el fútbol femenino y que está haciendo realidad cada temporada la ilusión de muchos chicos y chicas, especialmente del barrio de Santa María de Benquerencia, inculcando valores, actitudes y hábitos de vida saludable", ha destacado.

El concejal ha agradecido la trayectoria de la entidad deportiva y ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento con este tipo de iniciativas, por su parte, el presidente del Club de Fútbol Benquerencia, Clemente López-Brea ha expresado el agradecimiento de la entidad al Ayuntamiento y a la Concejalía de Deportes por el respaldo prestado para la organización del torneo, mientras que el vicepresidente del club, Ángel García Peces, ha destacado también el papel de patrocinadores y colaboradores, además de animar a la ciudadanía a disfrutar de las cuatro jornadas deportivas.

"Queremos animar a aficionados y no aficionados al fútbol a participar de estas cuatro jornadas, que esperamos sean un gran éxito no solo en lo deportivo sino también en lo social", ha señalado, subrayando además el objetivo del club de fomentar la convivencia y el intercambio entre clubes y escuelas deportivas.

Desde el Club de Fútbol Benquerencia han insistido en que el torneo busca convertirse, más allá de la competición, "en un espacio de convivencia y encuentro entre jugadores, familias y entidades deportivas, consolidando así una cita que año tras año gana peso dentro de la programación deportiva del Corpus en Toledo".