La XVI Bienal de Artes Plásticas de Albacete contempla un primer premio de 10.000 euros

XVI Bienal de Artes Plásticas - AYTO ALBACETE

ALBACETE 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura y Festejos, Elena Serrallé, ha informado de la convocatoria de la XVI Bienal de Artes Plásticas 'Ciudad de Albacete', que ha sido aprobada este jueves en la Comisión Informativa de Cultura, Educación y Feria, dando así un nuevo impulso a una de las citas artísticas más relevantes y consolidadas del calendario cultural de la ciudad.

Serrallé ha señalado que "la Bienal de Artes Plásticas es una clara muestra del compromiso del Ayuntamiento de Albacete con la creación contemporánea y con el apoyo a los artistas, ofreciéndoles un espacio de proyección, reconocimiento y diálogo con la ciudadanía". En este sentido, ha subrayado que "alcanzar la decimosexta edición confirma la solidez de una convocatoria que ha sabido adaptarse al paso del tiempo sin perder su esencia ni su prestigio".

Ha remarcado además que "desde el Ayuntamiento seguimos apostando por políticas culturales que refuercen la identidad de Albacete como ciudad abierta al arte y a la creatividad, generando oportunidades reales para los creadores y enriqueciendo el patrimonio artístico municipal". Para Serrallé, esta Bienal "no solo reconoce el talento, sino que contribuye a acercar el arte contemporáneo a la ciudadanía a través de exposiciones de calidad".

La XVI Bienal de Artes Plásticas 'Ciudad de Albacete', convocada por el Ayuntamiento de Albacete, está abierta a la participación de artistas españoles y extranjeros, que podrán presentar una única obra por autor. Tanto el tema como la técnica serán libres, debiendo tratarse de obras bidimensionales cuyas dimensiones no superen los dos metros por cualquiera de sus lados, excluido el marco. Las obras deberán presentarse sobre soporte rígido o enmarcadas y, en caso de requerir un montaje especial, deberán incluir las instrucciones correspondientes, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La convocatoria contempla un primer premio dotado con 10.000 euros, que no podrá declararse desierto, así como la creación de un fondo municipal de adquisición de obra con una dotación de 10.500 euros. A este fondo se suma un fondo especial asumido por entidades y empresas colaboradoras, destinado a la adquisición de obras seleccionadas. Tanto la obra premiada como las adquiridas pasarán a formar parte del patrimonio del Ayuntamiento de Albacete y de las entidades participantes en el fondo de adquisición, de acuerdo con la normativa fiscal vigente.

Las solicitudes de inscripción podrán presentarse con anterioridad a la entrega de la obra, bien por correo electrónico al Museo Municipal de Albacete o de forma presencial, acompañadas de una imagen en alta resolución de la obra propuesta y de un breve currículum actualizado del autor. El plazo de recepción de las obras permanecerá abierto del 1 al 23 de junio de 2026, finalizando este último día a las 14:00 horas, debiendo ser entregadas o enviadas al Museo Municipal de Albacete.

El jurado de la Bienal estará compuesto por destacadas personalidades del ámbito artístico nacional y su composición se hará pública una vez emitido el fallo, que se producirá en el plazo máximo de un mes desde la finalización del periodo de recepción de obras. Entre sus funciones se encuentra la admisión o rechazo de las obras conforme a las bases, la selección de las piezas que formarán parte de la exposición y del catálogo, así como la propuesta del premio y de las obras a adquirir.

Con las obras seleccionadas se celebrará una exposición pública en el Museo Municipal de Albacete durante el mes de septiembre de 2026. La entrega de premios tendrá lugar coincidiendo con el acto de inauguración de la exposición, con la asistencia de los artistas galardonados, y será comunicada previamente.

El Ayuntamiento de Albacete pondrá el máximo cuidado en la conservación de las obras recibidas, si bien la responsabilidad sobre posibles daños durante el transporte corresponderá exclusivamente a los autores, quienes podrán contratar los seguros que estimen oportunos. Las obras no seleccionadas o no adquiridas serán devueltas conforme a lo establecido en las bases, y la participación en la Bienal implica la aceptación íntegra de las mismas.