El 'XVII Maratón de Donantes de Sangre' celebrado en Eurocaja Rural en Toledo alcanza las 231 donaciones

El 'XVII Maratón de Donantes de Sangre' celebrado en Eurocaja Rural alcanza las 231 donaciones . - EUROCAJA RURAL

TOLEDO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Congresos de Eurocaja Rural en Toledo ha acogido la 'XVII Maratón de Donantes de Sangre', evento promovido por el Centro Regional de Transfusión de Toledo-Guadalajara en colaboración con la Hermandad de Donantes de Sangre de Toledo, Cadena Ser y Eurocaja Rural.

Durante 11 horas y media ininterrumpidas, la jornada ha contado con una respuesta muy positiva tanto ciudadana como institucional, demostrando una vez más la implicación y solidaridad de toda la comunidad, volcada en respaldar esta causa que salva vidas, según ha trasladado la entidad financiera por nota de prensa.

El balance de esta edición es muy significativo ya que 261 donantes participaron durante toda la jornada, alcanzándose finalmente las 231 donaciones (superando ampliamente las 164 registradas hace apenas dos años) y registrándose un alto número de nuevos donantes: 28 frente a los 23 de 2025.

Con la finalidad de concienciar a la sociedad sobre la importancia de donar sangre y fomentar este hábito, el Maratón no solo ha contribuido a aumentar las reservas de sangre, sino también ha ayudado a convertir la donación en un hábito duradero.

El lema de esta edición 'Toledo Unido por la Vida' ha tenido reflejo en los resultados obtenidos, aumentando las reservas y recursos sanguíneos tan necesarios en numerosas urgencias, operaciones quirúrgicas programadas, tratamientos e intervenciones.

RESPALDO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El evento ha contado con la presencia de destacados representantes institucionales y sociales, quienes han mostrado su apoyo y complicidad con esta acción altruista. Como anfitrión del Maratón, ha estado respaldándolo el presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, acompañado por el presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre de Toledo, Francisco Javier Moreno, quien ha participado activamente en la jornada.

El presidente de Eurocaja Rural ha resaltado la colaboración continua con este evento que realiza la entidad financiera, sumándose activamente desde el Área de Responsabilidad Social Corporativa y Recursos Humanos.

"Reforzamos nuestro compromiso y responsabilidad ayudando a los demás; implicando a la plantilla de profesionales, que se vuelcan edición tras edición en esta causa altruista. La convocatoria ha ido creciendo edición tras edición hasta convertirse en una cita consolidada para la ciudad. Lo importante es la solidaridad, aportar una pequeña parte de nosotros mismos para ayudar a terceros. Es un acto bonito y necesario".

Entre la representación institucional que ha mostrado su apoyo a la iniciativa, reseñar la asistencia de responsables de distintas administraciones y formaciones políticas, como el diputado provincial de Contratación y Patrimonio, José Eugenio del Castillo; la alcaldesa de Guadamur, Sagrario Gutiérrez; la secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo; la concejala socialista Marta Medina, o la edil de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Toledo, Marisol Illescas.

Para amenizar la jornada, la Cadena SER de Toledo, encabezada por su director en Castilla-La Mancha, Félix Amaya, emitió en directo el programa 'Hoy por Hoy Toledo' con Carlos Abengózar, y 'SER Deportivos Toledo', con Jacobo Gamero, ofreciendo entrevistas con autoridades, responsables de Eurocaja Rural e historias de vida de donantes que se desplazaron hasta los Servicios Centrales de la entidad financiera.