El XVIII Circuito de Bolos Serranos contará con diez pruebas que empezarán el 20 de junio en Portilla (Cuenca)

Circuito de Bolos Serranos. - DIPUTACIÓN

CUENCA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Cuenca ha presentado una nueva edición del Circuito de Bolos Diputación 'Serranía de Cuenca', que este año alcanza su decimoctava edición. La competición dará comienzo el próximo 20 de junio en la localidad de Portilla y recorrerá durante todo el verano diez municipios de la Serranía conquense hasta la gran final prevista en Beamud el 5 de septiembre.

Este miércoles se ha presentado este circuito en las pistas de bolos ubicadas en el entorno del Recreo Peral de la capital conquense donde han participado el diputado de Deportes, Abel Fresneda; el jefe del Servicio de Deportes, Juan Ignacio Lillo, y un nutrido grupo de organizadores y participantes.

El responsable de la institución provincial ha manifestado que la principal finalidad de esta competición es conservar y difundir una modalidad deportiva autóctona profundamente arraigada en la cultura popular de la Serranía de Cuenca. Para ello, la Diputación cuenta con la colaboración de diez municipios y entidades locales que se encargan de la organización de cada una de las jornadas.

La competición se desarrollará mediante el tradicional sistema de pruebas locales, donde cada municipio ejercerá de anfitrión en una de las jornadas del calendario. Los equipos, integrados por un máximo de entre 12 y 15 jugadores, podrán estar formados tanto por hombres como por mujeres mayores de 14 años, ha informado la Diputación en un comunicado.

Cada sábado, los capitanes seleccionarán a los cuatro jugadores titulares que representarán a su localidad en la competición. Uno de los participantes y miembro del equipo de Uña, César Gómez, ha declarado que "se está animando cada vez más gente", aunque hay que continuar insistiendo para que gente joven y mujeres se acerquen a este deporte que es una marca de identidad conquense.

El calendario comenzará en Portilla el 20 de junio y continuará por Valdemoro Sierra, Cañada del Hoyo, Buenache de la Sierra, Tragacete, La Cierva, Cuenca, Uña y Zarzuela, antes de concluir en Beamud con la disputa de la jornada final y la entrega de trofeos a los tres equipos mejor clasificados.

Uno de los principales atractivos del circuito es la diversidad de modalidades que conserva cada municipio. Aunque las competiciones comparten elementos comunes, cada localidad mantiene sus propias normas tradicionales, el tipo de bolos utilizado y las particularidades de lanzamiento heredadas de generaciones anteriores.

Además del componente deportivo, el Circuito de Bolos continúa siendo un importante punto de encuentro social para los municipios serranos. Como es tradición, al finalizar cada jornada los equipos compartirán un espacio de convivencia en el que intercambiar experiencias y fortalecer los lazos entre localidades.