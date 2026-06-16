Yepes (Toledo) se vuelca con la puesta de largo del Grand Prix junto a Ramón García, Lalachus y Gorka Rodríguez

Yepes se vuelca con el Gran Prix del Verano - JUANMA JIMENEZ

TOLEDO 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El municipio toledano de Yepes se ha volcado este martes con la puesta de largo de la nueva temporada del 'El Grand Prix del Verano 2026', donde vecinos y curiosos han llenado su Plaza Mayor para conocer todos los detalles de este programa, de la mano del presentador Ramón García y los copresentadores Lalachus y Gorka Rodríguez.

Los tres conductores del programa y la famosa vaquilla se han hecho fotos con todos aquellos que se lo han pedido, en una jornada en la que el calor no ha frenado el sentimiento de un pueblo que ganó la temporada de 2023 del Grand Prix.

Además, dos vecinos de Yepes junto a dos periodistas han participado en una pequeña demostración de una de las pruebas del programa, 'Los Pingüinos Matemáticos', en la que, vestidos como estos animales, los participantes tenían que resolver operaciones matemáticas lanzándose al resultado, situado en el suelo, lo más rápido posible.

El alcalde de Yepes, Tomás Arriba, ha destacado que este programa representa la "unión de todo un pueblo". "Todos unidos trabajando para presentar lo mejor de nuestro pueblo", ha afirmado el primer edil, que ha señalado que esta puesta de largo coincide con el lanzamiento del cupón de la ONCE con la imagen del municipio, el "Toledillo de la Mancha".

Por su parte, Ramón García ha mostrado su emoción al presentar el programa, algo que le carga "de gasolina", y ha señalado que es un formato que representa a todas las generaciones de este país. Además, demuestra, según García, el compromiso de la televisión pública con los pequeños municipios.

Este formato de televisión, en una cadena pública, ha señalado García, da la oportunidad para que "miles de personas" vengan a estos pueblos. "La televisión pública no solo son las noticias, es también entretenimiento".

Por su lado, Lalachus ha trasladado la "ilusión máxima" que siente por ser partícipe de este programa, el que "más pureza televisiva" tiene, tal y como ha considerado.

Además, la copresentadora ha ensalzado el carácter intergenaracional del formato, confesando que no le cuesta desempeñar las grabaciones del programa.

UNA FOTO DE RAMÓN GARCÍA

Por su parte, Gorka Rodríguez se ha mostrado emocionado por presentar el formato, pues él es "niño del Grand Prix", misma emoción que siente al compartir trabajo con Ramón García, que fue su referente cuando era niño.

"Cuando era niño, le mandé una carta y él me contestó con una foto suya firmada. Cuarenta años después comparto plató con él", ha afirmado Rodríguez, congratulándose de ser el primer hombre que acompaña a García en el Grand Prix.

García les ha dicho a ambos que se siente "orgullo" por trabajar con "dos niños del Grand Prix".

Por su lado, Wilbur, otro de los protagonistas del Grand Prix, no ha podido acudir a la cita, pero ha mandado a Yepes un afectuoso saludo con un vídeo que se ha proyectado en la plaza del municipio.

La periodista María Eizaguirre ha sido la conductora del acto, donde también han intervenido Carlos Boserman, director general de EuroTV Producciones y Miriam García Corrales, de RTVE. La jornada ha finalizado con unas migas populares y limonada para todo el pueblo.