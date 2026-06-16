Yolanda de la Cruz será alcaldesa socialista de Granátula de Calatrava tras el relevo pactado con el PP

Imagen de Yolanda de la Cruz, quien se convertirá en la próxima alcaldesa de Granátula de Calatrava. - PSOE

CIUDAD REAL 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La socialista Yolanda de la Cruz asumirá este jueves, previsiblemente, la Alcaldía de Granátula de Calatrava (Ciudad Real) en cumplimiento del acuerdo de alternancia alcanzado por PP y PSOE tras las elecciones municipales de mayo de 2023.

El relevo se formalizará en un pleno convocado para las 20.00 horas, una semana después de que Félix Herrera (PP) renunciara al cargo que ha ocupado durante 15 años. El hasta ahora alcalde continuará formando parte del Gobierno municipal como primer teniente de alcalde.

El cambio estaba recogido en el pacto alcanzado por PP y PSOE después de que las elecciones municipales dejaran un empate a tres concejales entre ambas formaciones y otorgaran el séptimo representante al Grupo Independiente por Granátula (GIXG).

El PP fue la candidatura más votada con 231 sufragios, seguido del PSOE, que obtuvo 203, y de GIXG, que sumó 66. Ante ese reparto, populares y socialistas acordaron gobernar conjuntamente y evitar que la única concejala independiente decidiera qué formación se hacía con la Alcaldía.

El pacto estableció que Félix Herrera gobernaría durante los tres primeros años del mandato y que Yolanda de la Cruz ocuparía la Alcaldía durante el último año de la legislatura. La socialista ha ejercido durante esta primera etapa como primera teniente de alcalde, mientras que Herrera asumirá ahora ese puesto.

El acuerdo suscrito en 2023 también recogía distintas prioridades compartidas por ambas formaciones, entre ellas la rehabilitación de la residencia de mayores y del colegio Nuestra Señora de Oreto y Zuqueca, la mejora de las instalaciones deportivas, la creación de un plan de infancia y adolescencia y actuaciones para la recogida y evacuación de aguas pluviales.

Tras la elección de la nueva alcaldesa, la Corporación municipal estará integrada por Yolanda de la Cruz Gómez, Sergio Sánchez y Ester González, del PSOE; Félix Herrera Carneros, Damián Rafael Cañizares y Carlos Ráez, del PP; y Elisa Lillo, de GIXG.

La investidura de Yolanda de la Cruz culminará así el acuerdo alcanzado hace tres años entre los dos principales partidos del municipio y abrirá la última etapa del mandato municipal iniciado en junio de 2023.