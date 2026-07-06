'Yurni' es la nueva aplicación del autobús urbano de Toledo que incluye información en tiempo real

Presentación de Yurni, la nueva aplicación del autobús urbano. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Movilidad y Régimen Interior de Toledo, Iñaki Jiménez; junto al gerente de Grupo Ruiz, Miguel Alconchel, han presentado este lunes, 'Yurni', la nueva aplicación oficial del servicio de autobús urbano, una herramienta que permite consultar tanto el tiempo real como el tiempo teórico de llegada de los autobuses y que ya está disponible para su descarga.

Jiménez ha explicado que el desarrollo de 'Yurni' responde al compromiso del Ayuntamiento y de la empresa concesionaria de mejorar el servicio tras la experiencia con la anterior aplicación.

"Cuando pusimos en marcha la anterior plataforma comprobamos que el resultado no fue todo lo satisfactorio que esperábamos, por lo que hemos escuchado a los usuarios, aprendido de esa experiencia y hoy presentamos una aplicación mucho más completa, intuitiva y útil para el día a día de los ciudadanos", ha señalado.

Antes de su lanzamiento, la nueva herramienta ha sido sometida a un proceso de pruebas durante varias semanas en el que han participado alrededor de 150 personas, entre ellas entidades como la ONCE, con el objetivo de garantizar su accesibilidad y funcionalidad, tal y como ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El concejal ha destacado que la valoración obtenida por 'Yurni' durante esta fase de test ha mejorado de forma notable respecto a la aplicación anterior, pasando de una puntuación de 4,5 sobre 10 a un 7,9 sobre 10. "Lo que demuestra el importante avance conseguido, aunque seguimos trabajando para seguir incorporando mejoras porque es una aplicación abierta y en constante evolución", ha manifestado.

Entre las principales novedades, 'Yurni' permite consultar tanto el tiempo real como el tiempo teórico de llegada de los autobuses, una de las demandas más recurrentes de los usuarios para evitar esperas innecesarias en las paradas.

Además, ofrece una interfaz más sencilla e intuitiva, facilita la planificación de rutas, muestra las mejores alternativas de desplazamiento según el tiempo, el número de transbordos o la sostenibilidad del recorrido y permite recargar los títulos de transporte directamente desde el teléfono móvil.

"BUEN FUNCIONAMIENTO" EN OTRAS CIUDADES

Por su parte, el gerente de Grupo Ruiz ha explicado que la previsión es que la aplicación alcance en torno a 80.000 o 85.000 descargas, una cifra equivalente al número de usuarios habituales del transporte público urbano de Toledo, teniendo en cuenta también la utilización por parte de visitantes y turistas.

Alconchel ha señalado que 'Yurni' ya ha demostrado su "buen funcionamiento" en otras ciudades, como Linares, donde ha recibido una valoración muy positiva por parte de los usuarios gracias a su fluidez y facilidad de uso.

Asimismo, ha detallado que la aplicación incorpora información en tiempo real sobre la distancia del autobús respecto a cada parada y permite gestionar desde el móvil la recarga de los diferentes títulos de transporte. Además, la compra de billetes mediante código QR se encuentra en su fase final de desarrollo y estará disponible en los próximos días.