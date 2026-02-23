Zaid, palestino que reside en Albacete y quiere sacar a su familia de Gaza: "La guerra continúa, el genocidio sigue"

ALBACETE, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Muayad Zaid, de 37 años, llegó a Albacete en 2020 con su mujer española para que su hija naciera en un país libre del hambre y la guerra. Atrás dejó al resto de su familia, atrapada en un campo de desplazados desde la invasión del ejército israelí de la Franja el pasado 2025 y cuya vida no ha mejorado tras el supuesto cese de la campaña militar, que oficialmente terminó el 10 de octubre.

"La guerra continúa, el genocidio sigue", asegura, mientras explica el desafío que asumió hace meses para recoger firmas en un intento de sacarlos de Gaza, según relata a Europa Press en una entrevista.

Durante meses, Zaid perdió todo contacto con sus familiares del país levantino por el aislamiento que provocó el avance israelí.

"No podía creer que pasó todo esto en mi país. No podía hablar con ellos y no sabía si vivían, si estaban bien, si tenían comida o hambre", narra desgarrado por el recuerdo.

Cuando finalmente su familia alcanzó un campo de desplazados cerca de la frontera con Egipto, retomó el contacto "todo eran malas noticias: Tu amigo murió, tu padre murió, tu tío murió, tu vecino murió. Era muy duro", rememora el palestino.

Tras perder a su cuñado y a su padre, aún le quedan 21 parientes vivos, pero en una situación crítica que detalla las miserias que ha dejado la invasión de Israel.

"Mi familia vive en una situación muy mala. Ahora no tenemos casa, somos del norte y nuestra hogar está bajo lo que se llama la línea amarilla", una delimitación que abarca más de la mitad de la Franja, impuesta por Israel tras la operación militar, y que sigue bajo su control después de expulsar a casi todos los residentes gazatíes que vivían en ella.

Su familia reside ahora desplazada en tiendas de campaña y expuesta al invierno del Levante. "Mi madre está enferma del riñón, no puede ni andar bien. Tengo una sobrina con una enfermedad del corazón y otra sobrina con una enfermedad de la piel sin acceso a medicamentos ni hospitales, que viven ahora bajo la lluvia y el frío y no lo pueden aguantar", comenta Zaid, quien explica que no puede dormir y apenas comer desde que escuchó las condiciones a las que se enfrentan.

INTENTAR AYUDAR

Lejos de quedarse de brazos cruzados, Zaid aprovechó sus conocimientos como periodista, el trabajo que desempeñó durante años cuando vivía en Gaza, para intentar ayudar a su comunidad.

"Comparto todas las noticias usando mi español para comunicar lo que pasa en Palestina al mundo hispano", incluyendo edición de videos y traducciones en sus labores como activista.

También ha organizado campañas de donaciones con ayuda de la asociación Albacete con Palestina.

Para intentar rescatar a su familia, el reportero llamó "a todas las puertas". "Hablé con la embajada española en Jerusalén, en Jordania y en Egipto", enumera, aunque no le ofrecieron solución. Por ello comenzó una campaña de recogida de firmas online para intentar ganar apoyos.

"Tenemos más de 1.200 firmas. Como mínimo necesito unas 20.000 para hacer algo. Voy a conseguir más", asegura.

Ante la invasión, este residente de Albacete no encuentra explicación alguna a la inacción de la comunidad internacional.

"La gente salió en manifestaciones, pero los Gobiernos no han actuado.

Como mínimo deberían cortar toda relación con el Estado de Israel, pero no lo hicieron".

Una excepción es España, concreta. "El mejor de todos los Gobiernos europeos ha sido España y me siento orgulloso de estar aquí. La gente de Gaza lo sabe y está feliz con eso", afirma Zaid, quien también reniega de la actuación de los medios de comunicación internacionales.

"Muestran esto como una guerra, pero una guerra son soldados contra soldados. Esto es un ejército matando niños. Han asesinado a más de 100.000 personas, la mayoría mujeres y menores de edad", apunta el periodista.

Respecto al futuro, Zaid valora con pesimismo que el destino de su pueblo "es un túnel oscuro y al final no hay luz".

Está convencido de que el ejército israelí seguirá atacando a la población civil. Por ello, insiste, debe sacar a su familia de allí lo antes posible, y pide a la gente que se sume a su recogida de firmas en este link: https://www.change.org/p/evacuaci%C3%B3n-urgente-de-una-resi... xxxx