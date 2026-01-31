Zincaman impulsa un proyecto pionero de relevo generacional en municipios rurales de Cuenca y Teruel

Ayuntamiento de Vara de Rey. - AYUNTAMIENTO

CUENCA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Regional de Zonas Industriales de Castilla-La Mancha (Zincaman) ha obtenido la resolución definitiva de concesión para poner en marcha el Proyecto Relevo Generacional Cuenca-Teruel, una iniciativa pionera a nivel nacional que se desarrollará este año y que tiene como objetivo favorecer la continuidad de negocios locales, impulsar el relevo generacional y promover la modernización del tejido empresarial en zonas rurales del interior de España.

El proyecto se implantará en seis municipios de las provincias de Cuenca y Teruel: Vara de Rey, Landete e Iniesta, en Castilla-La Mancha, y Mora de Rubielos, Albarracín y Calamocha, en Aragón. Se trata de localidades con poblaciones reducidas y una marcada tendencia al envejecimiento, representativas del reto demográfico que afrontan amplias áreas rurales del país, lo que se conoce habitualmente como 'España vaciada'.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la densidad de población en la provincia de Cuenca se sitúa en 11,6 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que en Teruel desciende hasta los 9,1 habitantes. Esta baja densidad poblacional dificulta la prestación de servicios, la generación de empleo estable y la continuidad de la actividad económica, especialmente en municipios de menor tamaño.

Ante este contexto, el Proyecto Relevo Generacional Cuenca-Teruel se concibe como un ecosistema colaborativo, conectando empresas, personas interesadas en emprender y entidades públicas a través de un proceso que combina diagnóstico, formación, inmersión práctica y acompañamiento técnico. La finalidad es ofrecer respuestas reales a la falta de relevo generacional en negocios ubicados en estos municipios, muchos de ellos ligados a actividades tradicionales esenciales para la economía local, ha informado Zincaman en nota de prensa.

La iniciativa se articula en cuatro líneas de actuación. En una primera fase, se activará una red de colaboración territorial para identificar oportunidades reales de relevo generacional, seleccionar a los 12 negocios participantes y coordinar a los agentes implicados.

Posteriormente, se desarrollará un diagnóstico socioeconómico de las localidades implicadas y de los negocios con potencial de relevo, que permitirá detectar barreras y oportunidades de modernización. El proyecto incluye también un programa de formación específica, tanto online como presencial, dirigido a personas interesadas en asumir negocios rurales y a empresarios locales, con contenidos centrados en innovación, producto, gestión del empleo y reducción de barreras burocráticas.

Finalmente, se llevará a cabo una fase de inmersión y acompañamiento, con estancias prácticas en empresas, mentoría personalizada y apoyo en el acceso a financiación, con el fin de facilitar la toma de decisiones y consolidar procesos de relevo generacional.

El proyecto está promovido por Zincaman, con la colaboración de los ayuntamientos de los municipios participantes, la Diputación Provincial de Cuenca, la Diputación Provincial de Teruel, el Centro de Innovación Territorial (CIT) de Cuenca y el Centro de Innovación Territorial (CIT) de Teruel.