Unos 100 médicos reclama en Valladolid negociar un Estatuto propio y critican los altos servicios mínimos en CyL

Protesta de los médicos para reclamar un Estatuto Marco propio a la entrada del Servicio de Urgencias del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de un centenar de médicos se ha concentrado frente al Hospital Clínico Universitario de Valladolid para reclamar la negociación de un Estatuto Marco propio para la profesión que mejore la propuesta del Ministerio, que consideran incluso "peor" que el anterior.

Los profesionales se han concentrado, en el marco de la huelga indefinida que mantienen, a la entrada del Servicio de Urgencias del centro hospitalario, donde han coreado gritos como "hora trabajada, hora cotizada" o "Mónica, rata, ponte tu la bata" (en referencia a la ministra de Sanidad, Mónica García) y han mostrado carteles en los que se podía leer reivindicaciones como "no es jornada complementaria, es jornada extraordinaria" o "maltrato profesional, deterioro asistencial".

El secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en Castilla y León (CESM CyL), José María Soto Esteban, ha destacado el seguimiento de la huelga a pesar de lo que consideran unos servicios mínimos "impuestos" que son "bastante altos" e incluso mayores que cuando desarrollaron los anteriores paros en diciembre, con incrementos de hasta un 20 por ciento.

"Donde yo veo que hay un mayor seguimiento de la huelga, planteo unos mínimos superiores, que no es evidentemente lo que marca la ley", ha criticado Soto, quien ha asegurado que mantendrán la huelga indefinida contra el borrador del estatuto marco planteado por el Ministerio.

A este respecto, ha aclarado que no quieren un Estatuto propio por un criterio "elitista" o porque piensen que son "los mejores", sino porque consideran que sus condiciones laborales, de representatividad, de responsabilidad y de interlocución con la Administración son "diferentes" y por ello deben estar recogidas en una norma distinta o, por lo menos, en un apartado diferente.

Entre sus reivindicaciones ha recordado que piden un ámbito de interlocución directo de los médicos no sólo con el Ministerio sino con las comunidades autónomas, una clasificación acorde a su responsabilidad, titulación y horas de formación y no que metan a todas las titulaciones universitarias "en un mismo cajón de sastre" o todo lo referente a la jornada, ya que se les "obliga" a hacer una "complementaria" que, además de obligatoria, no se retribuye como en cualquier empresa, en la que las horas extraordinarias se pagan por encima de las ordinarias.

En este sentido, ha incidido en que lo que plantean es que no sea obligatoria hacer una jornada complementaria que además va "muy por encima" de los límites que marca Europa que son 48 horas semanales como plantea la propuesta de Estatuto Marco porque es "contraria" a la conciliación familiar y "al ritmo de cualquier trabajador".

"Además, hace que en una profesión donde es muy importante estar alerta, no estar cansado, estar a disposición del paciente para escuchar y ver todo lo que presenta la clínica y las pruebas de ese paciente, tenemos a profesionales que igual ese día llevan más de 20 horas trabajando, igual en esa semana al final computan 80 o 90 horas trabajando", ha matizado José María Soto, quien ha reclamado una "jornada racional".

ASPECTOS "LESIVOS"

De la misma forma, ha rechazado otros planteamientos de movilidad, incompatibilidades o jubilaciones que se recogen en el texto propuesto que son "directamente lesivos" para el médico, por lo que ha reclamado negociar las propuestas de CESM.

Por otro lado, ha criticado que la ministra esté "por encima de todo", incluso de la ley, y no se reúna con el Comité de Huelga para negociar, como marca la legislación. "Con su actitud está sosteniendo un conflicto que perjudica especialmente la competencia que ella debería proteger, que es la sanidad de todos los españoles", ha aseverado.

Soto ha reconocido que hay cierto "desgaste" con la huelga porque los profesionales pierden dinero, pero también desde el punto de vista laboral y profesional porque no les gusta estar de huelga y además porque supone una alteración de la atención al paciente, pero considera que los datos de seguimiento son muy similares a diciembre.

"No podemos dejar pasar una oportunidad como es la negociación de este estatuto para que las cosas se mantengan igual o peor, porque el problema de este estatuto es que no es igual que el anterior, es peor que el anterior, y eso desde luego no lo vamos a tolerar", ha agregado.

Soto considera, quien considera que este conflicto es una cuestión que implica a todos, también a las comunidades autónomas, y sobre el que se deberían de pronunciar todos los partidos políticos, ha recordado que el esfuerzo que realizan es "doble" porque además de la huelga después tendrán que ver a todos los pacientes que no han podido tener consulta, contra los que ha recordado que no va la medida de presión.

"Esto es importante, afecta a todos los usuarios de la sanidad de España y el gobierno de España tendrá que decirle a esta ministra que aunque ella no quiera negociar o piensa que no hay nada que negociar, que efectivamente sí que hay algo que negociar y que sobre todo tiene que cumplir la ley de este país", ha concluido.