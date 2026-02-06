1.100 incidencias por meteorología adversa desde el 22 de enero

Nevada caída sobre León. - Fernando Otero - Europa Press

VALLADOLID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil de la Junta ha contabilizado 1.100 incidencias relacionadas con los efectos de la meteorolgía adversa que ha afectado a Castilla y León desde el 22 de enero.

A lo largo de todo este episodio, no se han producido daños de especial consideración, pero se han contabilizado 557 incidencias por nevadas, 318 por viento, 166 por lluvias y 59 por avenidas.

La mayoría de los incidentes han afectado a vías de comunicación, especialmente por retenciones y embolsamientos de vehículos pesados, que llegaron a superar los 1.300 camiones retenidos en distintos puntos de la red viaria, fundamentalmente los días 23 y 24 de enero.

En lo que respecta al episodio de inundaciones que comenzó el 27 de enero, ha provocado desbordamientos puntuales y de pequeña entidad, principalmente cauces secundarios y arroyos, con afecciones temporales a carreteras locales y provinciales.

La pasada noche, la situación en Castilla y León ha sido "tranquila" y sehan registrado únicamente incidentes dispersos de carácter "leve", sin afecciones relevantes ni necesidad de nuevas activaciones de recursos extraordinarios.

Las precipitaciones registradas en las últimas horas han sido menos intensas, si bien persiste la vigilancia ante el riesgo de deshielos y el aumento de caudales en la red hidrográfica.

Como medida preventiva de seguridad, las confederaciones Hidrográficas del Duero, Miño-Sil y Tajo continúan realizando desembalses controlados en distintas presas de la Comunidad, con el objetivo de laminar avenidas y garantizar la seguridad aguas abajo.

Estas actuaciones se están desarrollando de forma coordinada y con información permanente a las entidades locales y organismos afectados, manteniéndose activo el seguimiento de los niveles de los ríos.

Durante el episodio se han llevado a cabo diversas actuaciones relevantes, entre las que destacan la movilización de la Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias (UALE) en Astorga para iluminación y asistencia a conductores retenidos; el rescate de aproximadamente 200 personas en la estación de esquí de La Pinilla (Segovia), sin traslados hospitalarios; diversos rescates de senderistas y esquiadores en zonas de montaña y gestión de incidencias en suministros básicos, todas ellas resueltas.

Asimismo, se ha activó el Plan Inuncyl en Situación 1 en las provincias de Ávila, Valladolid y Segovia, ya desactivado en Ávila.